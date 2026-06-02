اجرای ۱۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی همزمان با عید غدیر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت اظهار کرد: برنامه‌های امسال با توجه به تقارن ایام عید سعید غدیر با سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و فضای معنوی گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب، با رعایت ملاحظات و حفظ حرمت این مناسبت‌های ملی و مذهبی طراحی و اجرا می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد مردمی این برنامه‌ها افزود: شهرداری همدان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، ستاد مردمی غدیر، مناطق چهارگانه، بنیاد غدیر و هیئت‌های ورزشی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های گسترده را برای گرامیداشت این ایام برنامه‌ریزی کرده است.

شهردار همدان به تشریح اهم اقدامات پیش‌بینی شده پرداخت و گفت: فضاسازی گسترده شهری متناسب با عید غدیر، برگزاری جشن بزرگ «میهمانی کیلومتری غدیر» در پیاده‌راه بوعلی، میدان امام خمینی(ره) و کوی خضر، مشارکت در برگزاری بیش از ۵۰ جشن محله‌محور و برپایی ۸۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در نقاط مختلف شهر از مهم‌ترین برنامه‌های این دهه است.

حسینی همچنین از اهتزاز پرچم امیرالمؤمنین(ع) در بوستان‌های مردم و فدک خبر داد و افزود: برگزاری جشن بزرگ مباهله، جشن‌های اختصاصی در فرهنگسراهای شهرداری و برگزاری جشن کودکانه غدیر در تالار قرآن از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.

شهردار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: همایش بزرگ دوچرخه‌سواری با عنوان «در رکاب رهبر شهید سیدعلی» در تاریخ ۱۳ خرداد در کوی شهید مدنی، همایش موتورسواری به سمت گلزار شهدا در ۱۴ خرداد و همایش پیاده‌روی عصرگاهی در بلوار ارم در تاریخ ۱۵ خرداد با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای تورهای «همدان‌گردی» با هدف معرفی اماکن مذهبی و ظرفیت‌های تاریخی شهر و همچنین برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی مختص بانوان در محلات مختلف، از دیگر محورهای فعالیت شهرداری در ایام دهه امامت و ولایت است که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ علوی اجرا می‌شود.