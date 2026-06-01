به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران از اعزام یک هزار نفر از مردم این شهرستان در قالب کاروانهای بسیج به مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خبر داد.
امینی در ادامه، با گرامیداشت یاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدا، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران ورامینی به حرم مطهر امام(ره) انجام شده و یک هزار نفر از مردم شهرستان در قالب کاروانهای سازماندهیشده به این مراسم اعزام میشوند.
وی با اشاره به ثبتنام زائران، افزود: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاههای مقاومت بسیج برادران و خواهران در محل سکونت خود، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین از پیشبینی ۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران خبر داد و گفت: اعزام شرکتکنندگان با نظم و برنامهریزی مناسب انجام میشود.
امینی با اشاره به تقارن سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) با عید سعید غدیر خم، خاطرنشان کرد: این همزمانی فرصت ارزشمندی برای تبیین آرمانهای امام راحل، ترویج فرهنگ ولایتمداری و تجدید بیعت با ارزشهای انقلاب اسلامی است.
