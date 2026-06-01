به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور وزیری، اظهار داشت: در راستای دستور استاندار مبنی بر ایجاد تحول راهبردی و تبدیل کرمان به مقصد رویدادهای بزرگ، با رایزنی‌های مؤثر با وزارت ورزش و جوانان، تفاهمات ارزشمندی حاصل شد که اکنون زمینه را برای میزبانی از این رویداد معتبر فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه کرمان از آمادگی کامل برای میزبانی از رویدادهای شاخص ملی و بین‌المللی برخوردار است، افزود: افتخار داریم اعلام کنیم برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش استان، میزبان مسابقات بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی خواهیم بود.

وی ادامه داد: این مسابقات در بازه زمانی ۲۳ الی ۲۹ خردادماه با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار تراز اول در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برگزار می‌شود

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، برگزاری این رویداد را فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و زیرساختی استان کرمان دانست و افزود: کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه اصلی تشکیل شده و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، وظایف هر بخش با دقت مشخص شده است تا این رقابت‌ها در شأن نام بزرگ «جهان‌پهلوان تختی» و مردم دیار کریمان برگزار شود.

عطاپور، تصریح کرد: سیاست کلان استان کرمان، نگاه متوازن به تمامی رشته‌های ورزشی است و کشتی به‌ واسطه نماد اصالت ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه‌ریزی دارد.

وی افزود: این میزبانی، تنها سرآغازی برای برگزاری رویدادهای بزرگ آتی در حوزه ورزش استان کرمان خواهد بود.