عبور موج ناپایدار جوی از آسمان استان کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت جوی و تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی پرداخت و اظهار کرد: بر اساس پایش نقشه‌های پیش‌یابی، از روز فردا سه‌شنبه تا روز چهارشنبه، شاهد عبور یک موج کوتاه از جو منطقه خواهیم بود که این وضعیت در برخی ساعات تغییراتی را در آسمان استان به وجود می‌آورد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پدیده‌های ناشی از گذر این موج ناپایدار تصریح کرد: فعال شدن این سامانه کم‌دامنه در بعضی از ساعات شبانه‌روز، موجب افزایش وزش باد و همچنین رشد موضعی ابر در سطح شهرستان‌های مختلف استان خواهد شد.

وی در ادامه به احتمال کاهش کیفیت هوا در معابر مرزی اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: با توجه به ویژگی‌های این موج جوی، انتظار می‌رود در ساعاتی از روز چهارشنبه، پدیده غبار رقیق نیز در مناطق و نواحی مرزی استان کرمانشاه شکل بگیرد که سبب کاهش دید افقی در این نقاط می‌شود.

زورآوند درباره وضعیت جوی در پایان هفته جاری خاطرنشان کرد: به دنبال عبور این ناپایداری‌های کوتاه‌مدت، از روز پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده، شرایط جوی پایدار شده و پدیده هواشناسی قابل توجه و خاصی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو به روند نوسانات دماسنجی اشاره کرد و افزود: از نظر وضعیت دمایی، میانگین دمای هوای استان تا روز چهارشنبه شیب افزایشی خواهد داشت، اما از روز پنجشنبه تا روز شنبه تغییرات ملموس و چندانی در دمای روزانه و شبانه رخ نخواهد داد.