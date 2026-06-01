به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسپور اظهار داشت: ضابطان قضایی سپاه قائم‌شهر به دنبال گزارش‌های مردمی و کمبود برخی اقلام حیاتی در داروخانه‌ها، بازرسی‌های میدانی خود را تشدید کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک واحد مسکونی که به انبار پنهانی برای نگهداری اقلام کمیاب تبدیل شده بود، شناسایی و بیش از یک هزار و ۵۰۰ قلم داروی ضروری بیماران به همراه سه هزار و ۵۰۰ قوطی شیرخشک از آن محل کشف و ضبط شد.

فرمانده سپاه قائم‌شهر با اشاره به سابقه کشف ۱۰ تن مواد غذایی احتکارشده در واحدی صنفی دیگر، خاطرنشان کرد: پیش از این نیز در یک مشاور املاک، مقدار قابل توجهی کالای اساسی به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال کشف شده بود.

عباسپور تأکید کرد: تمامی اقلام مکشوفه برای اقدامات قانونی و کارشناسی تحویل مراجع ذی‌صلاح شده و پرونده متخلفان در جریان رسیدگی است.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه مورد احتکار، گران‌فروشی یا اخلال در بازار را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند و گفت: مقابله با اخلالگران اقتصادی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.