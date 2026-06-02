هشدار وزارت بهداشت نسبت به قطع مصرف لبنیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل‌زاده گفت: شیر یک ماده غذایی نسبتاً کامل است و مقدار زیادی از نیاز بدن به کلسیم، ویتامین‌هایی مانند ویتامین B۲ و سایر مواد مغذی را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اهمیت مصرف شیر در همه گروه‌های سنی یکسان نیست، افزود: در کودکان، نوزادان، نوجوانان، مادران باردار و سالمندان، نقش شیر و لبنیات بسیار برجسته‌تر از سایر گروه‌هاست. سالمندان برای پیشگیری از پوکی استخوان و کودکان برای رشد قدی به شدت به این ماده غذایی نیاز دارند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا تنها شیر مهم است یا سایر لبنیات نیز قابل اهمیت هستند، گفت: تمام فرآورده‌های لبنی از جمله ماست، پنیر و کشک می‌توانند مواد مغذی مورد نیاز را تأمین کنند؛ اما ماست به دلیل داشتن پروبیوتیک‌ها، نقشی فراتر از تأمین کلسیم و پروتئین دارد و برای سلامت گوارش بسیار مفید است. افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند شیر مصرف کنند، توصیه می‌شود حتماً سایر لبنیات را در برنامه غذایی خود بگنجانند.

وی با بیان اینکه نیاز روزانه بدن به گروه لبنیات به طور کلی دو تا سه واحد است، افزود: اگر فردی نمی‌تواند شیر بخورد، می‌تواند این مقدار را از طریق ماست، پنیر، کشک یا سایر مشتقات شیر تأمین کند.

اسماعیل‌زاده در ادامه با هشدار درباره عوارض کم‌مصرفی لبنیات، بیان کرد: لبنیات منبع غنی کلسیم هستند. اگرچه سایر گروه‌های غذایی نیز مقادیری کلسیم دارند؛ اما هیچ کدام نمی‌توانند نیاز روزانه بدن به کلسیم (حدود ۱۲۰۰ میلی‌گرم) را تأمین کنند.

وی افزود: کمبود لبنیات در برنامه غذایی در دوران کودکی می‌تواند منجر به کوتاهی قد شود، در میانسالی باعث می‌شود تراکم استخوانی به خوبی شکل نگیرد و در سالمندی، پوکی استخوان زودتر از موعد به سراغ فرد می‌آید و خطر شکستگی‌های استخوانی و حتی سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: گنجاندن لبنیات در برنامه غذایی یک ضرورت است. وزارت بهداشت هم در زمینه اصلاح باورهای غلط و ارتقای آگاهی مردم از طریق کارشناسان تغذیه در سیستم خدمات بهداشتی تلاش می‌کند و هم از دستگاه‌هایی مانند وزارت کشاورزی و سایر نهادهای متولی، خواستار تنظیم قیمت لبنیات به گونه‌ای است که مصرف این ماده غذایی حیاتی برای همه مردم امکان‌پذیر شود.