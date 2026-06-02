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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» در مشهد آغاز شد

دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» در مشهد آغاز شد

مشهد- دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با قرائت پیام شیخ نعیم قاسم و آیت‌الله مکارم شیرازی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با قرائت پیام‌های جداگانه شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان و آیت‌الله مکارم شیرازی مراجع عالیقدر شیعیان رسماً آغاز به کار کرد.

دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با حضور شخصیت‌های برجسته‌ بین‌المللی حوزه مقاومت و غدیر، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید میامی آغاز شد.

در این آیین پیام مکتوب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان و همچنین پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع عالی‌قدر شیعیان، قرائت شد.

کد مطلب 6847706

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