به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با قرائت پیام‌های جداگانه شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان و آیت‌الله مکارم شیرازی مراجع عالیقدر شیعیان رسماً آغاز به کار کرد.

دومین همایش بین‌المللی «غدیر و مقاومت» با حضور شخصیت‌های برجسته‌ بین‌المللی حوزه مقاومت و غدیر، نخبگان حوزوی و دانشگاهی در آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید میامی آغاز شد.

در این آیین پیام مکتوب شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان و همچنین پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع عالی‌قدر شیعیان، قرائت شد.