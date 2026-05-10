به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر یکشنبه در نشست کمیته حفاظت از منابع آب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شناسایی و حذف منابع آلاینده آب در خراسان شمالی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با اشاره به مشکل بالا بودن نیترات در منابع آبی ۱۱ نقطه روستایی استان گفت: شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی باید راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را برای رفع این مشکل ارائه کند.

علوی‌مقدم ادامه داد: در بلندمدت حفر چاه‌های جایگزین در دستور کار قرار دارد و در برخی شهرستان‌ها از جمله اسفراین، مناقصه حفر چاه‌ها در حال برگزاری است.

وی افزود: برای کاهش میزان نیترات در منابع آب، باید عوامل آلاینده کنترل شود که از جمله این اقدامات، ساماندهی و پلمب سرویس‌های بهداشتی و رعایت فاصله چاه‌های دفع فاضلاب با چاه‌های آب است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کاهش نیترات منابع آبی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند در مدیریت و کنترل آلودگی منابع آب نقش مؤثری داشته باشد.