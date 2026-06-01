۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

پژمان درستکار: خودم را لایق عنوان بهترین سرمربی نمی‌دانم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از انتخاب به‌عنوان سرمربی برتر سال گفت: این افتخار به نمایندگی از تمام مربیان زحمت‌کش ایران نصیب من شده و خودم را لایق آن نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ورزش و جوانان، پژمان درستکار پس از کسب عنوان سرمربی برتر سال گفت: من خودم را لایق این عنوان نمی‌دانم، اما تشکر می‌کنم از مردم خونگرم و دوست‌داشتنی‌مان که با رأی‌های خود بنده را شرمنده کردند. امیدوارم لایق این عنوان باشم. من تنها به‌عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در سالن نبودم، من به نمایندگی از همه مربیانی که در سراسر کشور و در همه رشته‌های ورزشی زحمت می‌کشند و فعالیت می‌کنند، آنجا حضور پیدا کردم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان خاطر نشان کرد: خوشحالم برای جامعه کشتی که بنده عضو کوچکی از این جامعه هستم. خوشحالم که کشتی هم در بحث فدراسیون نمونه و هم ورزشکار سال که لایق آن بود انتخاب شد. من تشکر می‌کنم از مردمی که این رأی‌ها را به حق به جامعه کشتی دادند.

درستکار درباره برنامه‌های پیش ‌روی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان یادآور شد: اردوهای ما شروع شده است، برای سه رویداد خیلی مهمی که در پیش داریم، مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان، بازی‌های آسیایی ناگویا و همچنین مسابقات امیدهای جهان در آمریکا. چالشی که ما داریم، زمان و تاریخ این رقابت‌هاست که خیلی به هم نزدیک است و احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق برای هر سه رویداد داریم. امیدوارم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌شود و با کمک خداوند، بتوانیم به خوبی از کیان کشتی کشورمان دفاع و دل مردم را شاد کنیم.

سیده فرزانه شریفی

