شاگردان پژمان درستکار راهی مغولستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۱۶ و ۱۷ خردادماه در شهر اولان‌باتور کشور مغولستان برگزار می شود. تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این مسابقات صبح امروز راهی کشور مغولستان شد.



ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:



۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی

۸۶ کیلوگرم: محمد نخودی

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی



سرمربی: پژمان درستکار

مربی: فرشید قبادی