به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه ولایت و در آستانه عید غدیر خم با حضور حجتالاسلام والمسلمین احمد جلیلیصفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ اکرمینیا معاون هماهنگکننده این سازمان و سخنگوی ارتش و جمعی از معاونان و مسئولان سازمان، ساختمان جدید مشکات برای بهرهبرداری در امور «روابط عمومی و رسانه» و «فرهنگی و تبلیغات» افتتاح شد.
حجتالاسلام جلیلیصفت، در آیین افتتاح این ساختمان، در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت امام خامنهای، فرماندهان شهید و دیگر شهدای والامقام، اظهار داشت: امنیت، آرامش و عزت امروز ایران اسلامی مرهون ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی شهیدان والامقامی است که جان خود را در راه دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی تقدیم کردند.
وی در ادامه بر ضرورت توجه همزمان به علم و ایمان در مجموعه نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: علم و ایمان دو بال پیشرفت و اقتدار هستند و هرگاه این دو در کنار یکدیگر قرار گیرند، زمینه دستیابی به توانمندیهای بزرگ دفاعی و صیانت مؤثر از امنیت کشور فراهم میشود.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه دانش، تخصص و فناوری در کنار باورهای دینی و روحیه معنوی، قدرت دفاعی کشور را ارتقا میبخشد، افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش روز، خودباوری و ایمان الهی توانستهاند در مسیر پیشرفت و افزایش آمادگیهای دفاعی گامهای مؤثری بردارند.
وی تاکید کرد: توامانی علم و ایمان، موجب افزایش انگیزه، مسئولیتپذیری و روحیه جهادی در میان کارکنان نیروهای مسلح میشود و نقش مهمی در تحقق اهداف راهبردی و دفاعی کشور دارد و نیروهای مسلح غیور کشورمان با بهرهمندی از دانش بومی و با تکیه بر ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند متعال بود که در میدان نبرد با دشمن صهیونیستی–آمریکایی به پیروزی رسیدند.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین با تأکید بر اهمیت ضرورت تقویت زیرساختهای اداری و فرهنگی در ارتش خاطرنشان کرد: ایجاد محیطهای تخصصی مانند ساختمان مشکات، گامی مؤثر، برای بهینهسازی روند ارائه خدمات به کارکنان در مجموعه است. این ساختمان با بهرهگیری از استانداردهای نوین اداری، فنی و رسانهای اهداف و برنامههای ارتش جمهوری اسلامی ایران را در حوزههای رسانهای و فرهنگی دنبال خواهد کرد.
حجتالاسلام جلیلیصفت در پایان از تلاشهای دستاندرکاران ساخت این مجموعه، بهویژه امیر سرتیپ دوم «کلانتری» معاون آماد و پشتیبانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش قدردانی کرد.
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