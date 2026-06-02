به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی بلندیان در نشست هم اندیشی معاونان توسعه و مدیریت استانداری‌های کشور، گفت: افزایش تعامل و گفتگو بین استان‌ها و ستاد وزارت کشور به فهم بهتر نیازها، ارائه راهکارهای بهتر و نتیجه گیری مطلوب می انجامد؛ این امر به پیگیری بهتر مطالبات در بدنه دولت منجر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به ملی شدن اعتبارات استانداری‌ها با تصویب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هر تغییری با چالش های خاص خود همراه است اما خوشبختانه موضوع ملی شدن اعتبارات استانداری‌ها با تلاش همکاران به خوبی مدیریت شد و در مسیر درست قرار گرفت.

وی برخی از چالش‌های معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور مانند احکام کارگزینی را دیرینه دانست و گفت: مجموعه وزارت کشور نسبت به قاطبه دستگاه‌های حاکمیتی مظلوم واقع شده و احکام پرسنلی همکاران ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این موضوع در اولویت ماموریت‌های این معاونت است.

بلندیان نظام پرداخت را یکی دیگر از موضوعات مهم در دستور کار معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور بیان کرد و گفت: نظام پرداخت باید با ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها متناسب باشد؛ باید پرداخت‌ها به گونه ای باشد که نیازهای کارمندان را برطرف کند و این موضوع نیازمند یک مهندسی دقیق است؛ همکاران ما در حوزه‌های معیشتی، رفاهی، تامین کالاهای اساسی و مسکن برنامه ریزی‌های دقیقی انجام داده‌اند.

معاون وزیر کشور موضوع امور بانکی و بهره‌مندی از ظرفیت های بالقوه این حوزه را از دیگر اولویت‌های این معاونت دانست و گفت: وزارت کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی و هماهنگ کننده بین دستگاه های اجرایی منابع مختلفی دارد که باید از ظرفیت آنها در راستای رفاه کارمندان این وزارتخانه استفاده شود.

محمدمهدی بلندیان با اشاره به موضوع بیمه تکمیلی به عنوان یکی از شاخص‌های جهانی رفاه کارمندان گفت: در این موضوع برنامه دقیقی تدوین و اقداماتی نیز انجام شده است تا کارمندان عزیز هنگام مراجعه به مراکز درمانی دغدغه‌ای در این حوزه نداشته باشند.

معاون وزیر کشور بر لزوم دقت در عملکرد کارمندان تاکید کرد و گفت: تقسیم مساوی منابع به معنای عدالت نیست و باید مواردی همچون تحصیلات، سوابق، تعهدکاری و میزان اهتمام کارمندان در بهره‌مندی آنها از نظام پرداختی لحاظ شود؛ نظام پرداخت باید با عملکرد کارمندان متناسب باشد و در موضوعاتی همچون پاداش‌ها و پرداخت اضافه کار منعکس شود؛ این امر باعث افزایش انگیزه کارمندان خواهد شد.

وی رویکرد اصلی وزارت کشور را تفویض اختیار به استان‌ها دانست و گفت: تفویض اختیار به استان‌ها در دستور کار است اما با توجه به ملی شدن اعتبارات، نیازمند یک فهم و زبان مشترک از موضوعات و مسائل مطرح در این حوزه هستیم و باید متمرکز عمل کنیم؛ از این رو معاونین توسعه در استان‌ها باید نقش پررنگ‌تری بر عهده گیرند.

بلندیان با اشاره به کارگروه‌های منطقه ای که با عضویت معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداری‌های کشور تشکیل شده است، گفت: علاوه بر اعضای اصلی هر کارگروه، سایر اعضا نیز باید در موضوعات مختلف ورود داشته باشند تا پس از جمع بندی پیشنهادات، مصوبات کارآمدی داشته باشیم.

افرادی که به سازمان احساس تعلق ندارند، سفیران خوبی برای آن سازمان نیستند

حمید خواجه نژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در سازمان‌ها گفت: یکی از مهمترین تهدیدها، کم‌اطلاعی کارکنان از آنچه در سازمان می‌گذرد است که می‌تواند بازار شایعات و سوءبرداشت‌ها را داغ کند و در نتیجه موجب بی‌انگیزگی آنان شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی افزود: افرادی که به سازمان احساس تعلق ندارند، نمی‌توانند سفیران خوبی برای آن سازمان باشند؛ یک سفیر خوب باعث ارتقای جایگاه سازمان و هموارسازی مسیر رایزنی برای جذب امکانات و اعتبارات می‌شود. رویکرد برنده آن است که کارکنان سازمان خود را به «هواداران سازمان» تبدیل کنیم.

مشاور وزیر کشور ضمن تاکید بر تقویت هویت سازمانی گفت: همراهی و همدلی کارمندان یک سازمان می‌تواند نقش موثری در صیانت از وجهه آن سازمان داشته باشد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور گفت: اگرچه معمولاً تغییر سازمانی، به ویژه در سازمان‌های بزرگ، با مقاومت مواجه می‌شود، اما با نیروی انسانی همراه و همدل می‌توان طرح‌های تحولی بزرگ را اجرا کرد. برای نمونه بحث اصلاح فرهنگ مصرف را طبق تأکیدات رئیس جمهور باید از دولت شروع کرد و به عنوان الگو، از هدررفت سرمایه و انرژی جلوگیری کرد.

خواجه‌نژاد در پایان ضمن تقدیر از اقدامات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور افزود: باید در اطلاع‌رسانی اقدامات و خدمات انجام‌شده تلاش بیشتری انجام شود که این امر نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی است.