تخلیه کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در تهران عزم‌ها برای مجازات صهیونیست‌های متجاوز به سبب توحش در لبنان جزم شده است. ایران از همان ابتدای روند مذاکرات اسلام‌آباد به طرف آمریکایی فهماند که وحدت جبهه‌ها در دکترین مقاومتی جمهوری اسلامی ایران یک اصل ثابت و تغییرناپذیر است و جلوگیری از توحش صهیونیست‌ها در لبنان و برقراری آتش‌بس در جبهه لبنان باید یکی از مفاد اصلی هرگونه تفاهم و توافقی باشد.

به گزارش «آگاه»، روز گذشته، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران، در پیامی با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در لبنان، تاکید کرد: صورت‌حساب حمله به لبنان از راه می‌رسد. در متن پیام قالیباف آمده بود که «اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل‌کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس است. هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورت‌حساب آن هم از راه می‌رسد؛ همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.»

آتش‌بس میان ایران و آمریکا، شامل لبنان هم می‌شود

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان نیز اعلام کرد که نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی نگران‌کننده است. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها در لبنان، طی پیامی در ایکس تاکید کرد که آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.

ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود. سردار شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نیز در واکنش به اتفاقات لبنان، اعلام کرد: رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتش‌بس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از سه هزار نفر از مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است. این در حالی است که حکام کشورهای غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضد بشری را در پیش گرفته‌اند. به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق است

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز گذشته در جریان نشست خبری هفتگی خود با اشاره به وقایع لبنان، اظهار کرد: منطقه ما با جنگ‌افروزی مستمر رژیم صهیونیستی مواجه است. طی ۸۰ روز گذشته رژیم با حمایت آمریکا جنگی را علیه کشورهای منطقه راه انداخته است. تاکید داریم آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق است. این فقط رژیم نیست که مرتکب نقض آتش‌بس می‌شود بلکه آمریکا هم مرتکب این نقض است. تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی تجاری ایران نقض آتش‌بس و اقدام تجاوزکارانه است. دستگاه دیپلماسی و سایر اجزای حاکمیت تحولات را به دقت بررسی می‌کنند و هر اقدامی را لازم بدانیم برای دفاع از امنیت ملی و منطقه فروگذار نخواهیم کرد.

توطئه مشترک ترامپ و نتانیاهو

ایران بالغ بر ۵۰ روز مشغول مذاکره برای تفاهمی است که در آن توقف جنگ در لبنان هم گنجانده شود. اما رژیم صهیونیستی در این ۵۰ روز، شیعیان لبنان را تنها گیر آورده و آوارگی مردم و اشغال خاک، نتیجه نقض آتش‌بس توسط اسرائیل و آمریکا بوده است. برخی از صاحبنظران معتقدند تنها هدف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پرداختن به مذاکرات، خریدن زمان و مشغول کردن ایران است تا اسرائیل بتواند کل جنوب لبنان را تصرف کند. به بیان دیگر، آمریکا و اسرائیل فقط می‌خواهند سر ایران به مذاکره و توافق گرم باشد تا بتوانند با خیال راحت از رود لیتانی عبور کنند و شهرهای مهم حزب‌الله در جنوب لبنان را به تصرف درآورند.

ایران و مقاومت وارد طرح دو در برابر چند می‌شوند

بررسی رزمایش‌های نظامی ایران و استعداد و آرایش تجهیزات گروه‌های مقاومت در موعد آتش‌بس ۵۰ روزه نشان می‌دهد، با عبور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از خطوط قرمز اعلامی، نیروهای مسلح ایران و گروه‌های مقاومت، خود را برای سناریوی توسعه میدان نبرد آماده کرده و با موجودیتی دانستن جبهه لبنان و غزه، عملیات دفاعی خود را در چارچوب طرح دو در برابر چند آماده کرده است.

طرح دو در برابر چند مبتنی بر انسداد کامل تنگه هرمز و ناامن‌سازی باب‌المندب و اقدامات نظامی و امنیتی علیه منافع اسرائیل در فراتر از منطقه در برابر تداوم حملات در لبنان و غزه است. به طور کلی، در موضوع تنبیه رژیم صهیونیستی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول بر این عقیده است که باید مستقیما رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد تا پاسخی به اقدامات آنها باشد و این، فرصتی برای جداسازی آمریکا و اسرائیل در میدان خواهد بود.

دیدگاه دوم اما بر این عقیده است که هدف‌گیری مستقیم رژیم در این مرحله تاثیر چندانی نداشته و به جای آن، هدف‌گیری نیابتی‌های رژیم در منطقه و در رأس آن امارات به عنوان یکی از بازوان اقتصادی اسرائیل، هم تاثیر مستقیمی بر تل‌آویو خواهد گذاشت و هم با توجه به فاصله و سایر مسائل عملیاتی، امکان هدف‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و در نتیجه موثرتر آنها نسبت به رژیم وجود دارد.برخی تحلیلگران معتقدند باید رویکردی ترکیبی میان اضلاع مقاومت با توجه به چارت عملیات رژیم اتخاذ کرد. مضاف بر اینکه هرگونه حمله مستقیم به اسرائیل نیز حداقل باید شامل از دور خارج شدن پایگاه هوایی رامات دیوید باشد تا بتوان گفت که تاثیرمحور بوده است.

ورود یمن به جبهه نبرد

برخی در داخل جغرافیای محور مقاومت معتقدند باید حداقل در پاسخ به تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان، تنگه باب‌المندب، اگر هم مسدود نمی‌شود، با محدودیت مواجه شود. در همین رابطه انصارالله یمن از اشتیاق شدید رزمندگان یمنی برای جنگ در کنار حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل خبر داده و اعلام کرد: اجازه نمی‌دهیم حزب‌الله تنها بماند. منتظر چراغ سبز برای ورود به نبرد هستیم.

طبق گزارش الاخبار، با وجود ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف تجاوز چند ماهه خود به لبنان، تهدیدهای مداوم تل‌آویو برای گسترش دامنه جنگ و حرکت به سمت تنش‌آفرینی بیشتر در جبهه شمالی، ممکن است جبهه جنوبی را شعله‌ور کند و بار دیگر حملات هوایی و دریایی یمن را علیه این رژیم کلید بزند. جنبش انصارالله یمن که خود را از نظر نظامی برای نبردهای آینده با دشمن آماده کرده است، تحولات میدان جنگ میان حزب‌الله و ارتش اشغالگر را در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دقت زیر نظر دارد.

طبق ارزیابی ناظران، انصارالله منتظر درخواست رسمی حزب‌الله است چرا که این جنبش لبنانی همچنان در میدان نبرد قدرتمند ظاهر شده و خسارات جانی و مالی سنگینی به دشمن وارد کرده است. منابع نزدیک به جنبش انصارالله به الاخبار تاکید کردند: هماهنگی‌های سیاسی، نظامی و عملیاتی میان این جنبش، مقاومت اسلامی لبنان و تمامی گروه‌های محور مقاومت هرگز متوقف نشده است.

کمک ایران به حزب‌الله؛ یک ضرورت راهبردی

حزب‌الله با وجود مخالفت برخی گروه‌های سیاسی لبنان از جمله بخشی از شیعیان، وارد جنگ با رژیم صهیونی شد و به کمک ایران آمد. فراموش نمی‌کنیم که در خلال جنگ ۴۰ روزه، برادران مجاهدمان در حزب‌الله، چگونه در شمال اراضی اشغالی و نقاط استراتژیک حیفا، نقطه‌زنی می‌کردند و بخشی از ماشین جنگی رژیم صهیونی را درگیر در جبهه شمال کرده بودند. به طور قطع، رژیم صهیونی، ایران را رها نخواهد کرد و فقط در گام اول به دنبال تضعیف حزب‌الله به عنوان بازوی اصلی ایران است. کمک ما به حزب‌الله لبنان، از حیث پیوندهای اعتقادی و ایدئولوژیک نیست بلکه از حیث واقع‌گرایی و عملگرایی است.

حزب‌الله لبنان، عمق استراتژیک و بازوی راهبردی ما در جنگ وجودی با اسرائیل است. تمامی شواهد حاکی از آن است که رژیم اسرائیل برای نسل‌کشی شیعیان در لبنان، خود را آماده و تمهید می‌کند. ارتش زبون و ذلیل لبنان نیز کاملا با صهیونیست‌های متجاوز هماهنگ شده است. پس از دستور روز گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونی برای حمله به ضاحیه بیروت، ارتش لبنان با چراغ سبز دولت غربگرای این کشور، مسدودسازی ورودی‌های مناطق مسیحی‌نشین بیروت برای ممانعت از حضور شیعیان را کلید زد.

اذعان صهیونیست‌ها به قدرت نظامی حزب‌الله

در این میان باید به اقتدار نظامی حزب‌الله نیز توجه کرد و دانست که مقاومت اسلامی لبنان در برابر دشمن متجاوز صهیونیستی دست بسته نیست. مقامات رژیم صهیونیستی به توان نظامی مقاومت لبنان اذعان دارند. در همین رابطه سرلشکر اسحاق جری‌گرشون، معاون پیشین فرماندهی شمال اسرائیل معتقد است: ارتش اسرائیل دقیقا در زمین حزب‌الله بازی می‌کند؛ حزب‌الله در حال اداره یک جنگ چریکی است.

جنگی که هدفش فرسوده کردن نیروهای ما و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت سامانه موشکی خود در بلندمدت است! هلل بیتون‌روزن، تحلیلگر نظامی و امنیتی کانال ۱۴ اسرائیل وابسته به نتانیاهو نیز می‌گوید: ممکن است در همین پخش زنده پهپادهای حزب‌الله از راه برسند؛ اینجا جنگ است، یک جنگ واقعی. ساکنان شمال اسرائیل بسیار خشمگین هستند و می‌گویند ما به ترامپ رأی ندادیم تا با چنین واقعیتی روبه‌رو شویم!

به طور کلی، رشته عملیات مقاومت لبنان روند صعودی و رو به گسترشی به خود گرفته است به طوری که رسانه‌های عبری‌زبان نیز آن را سندی بر شکست ارتش رژیم صهیونیستی برای درهم‌ شکستن یا تضعیف توان حزب‌الله می‌دانند. بدون تردید، میان ایران و حزب‌الله لبنان رابطه عمیق عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است. حزب‌الله جان ایران است! از سوی دیگر، جنبش مقاومت اسلامی لبنان به‌عنوان یک متحد وفادار، مقتدر و ریشه‌دار در نبرد با رژیم صهیونی در کنار ایران قرار دارد و مکمل توان نظامی و عملیاتی نیروهای مسلح ایران بوده و خواهد بود. لبنان برای ایران از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برخوردار است. ما اهرم‌های مهم راهبردی خود را در جنگ وجودی با صهیونیست‌های متوحش، از دست نخواهیم داد.