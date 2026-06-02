به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در پاسخ به ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان؛ اما در واکنشی صرفا لفظی و عوام فریبانه اعلام کرد: تشدید تنش های جاری در لبنان به سطح بسیار خطرناکی رسیده است.

صدراعظم آلمان بی اشاره به سوابق دائمی این رژیم در نقض تمامی تعهداتش، ادامه داد: ما از اسرائیل و لبنان می‌خواهیم که به مذاکرات ادامه دهند!

فریدریش مرتس، سپس افزود: وضعیت در لبنان پیچیده است و ما تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش ها و حفظ آتش بس انجام می‌ دهیم.

این در حالیست که رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوز به لبنان، به نقض تعهدات و توافقاتش در این خصوص ادامه می دهد.