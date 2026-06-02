  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

مرتس: تشدید تنش‌ها در لبنان به سطح بسیار خطرناکی رسیده است

مرتس: تشدید تنش‌ها در لبنان به سطح بسیار خطرناکی رسیده است

صدراعظم آلمان در واکنش به ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان اعلام کرد: تشدید تنش‌ها در لبنان به سطح بسیار خطرناکی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در پاسخ به ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان؛ اما در واکنشی صرفا لفظی و عوام فریبانه اعلام کرد: تشدید تنش های جاری در لبنان به سطح بسیار خطرناکی رسیده است.

صدراعظم آلمان بی اشاره به سوابق دائمی این رژیم در نقض تمامی تعهداتش، ادامه داد: ما از اسرائیل و لبنان می‌خواهیم که به مذاکرات ادامه دهند!

فریدریش مرتس، سپس افزود: وضعیت در لبنان پیچیده است و ما تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش تنش ها و حفظ آتش بس انجام می‌ دهیم.

این در حالیست که رژیم صهیونیستی با تداوم تجاوز به لبنان، به نقض تعهدات و توافقاتش در این خصوص ادامه می دهد.

کد مطلب 6848249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها