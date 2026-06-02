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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

دومین اجلاس جهانی زنان پارلمان IPU در صربستان برگزار می‌شود

دومین اجلاس جهانی زنان پارلمان IPU در صربستان برگزار می‌شود

دومین اجلاس جهانی زنان پارلمان‌های جهان در بلگراد، پایتخت صربستان، برگزار می‌شود و الهام آزاد به منظور شرکت در این اجلاس به صربستان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد، عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به منظور شرکت در «دومین اجلاس جهانی زنان پارلمان» دربلگراد، پایتخت صربستان، حضور یافت.

این اجلاس به میزبانی مجلس ملی جمهوری صربستان و با همکاری اتحادیه بین‌المجالس جهانی، از ۱۲ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۲ تا ۴ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار می‌شود و محور اصلی این رویداد بین‌المللی، بررسی راهکارهای تقویت مشارکت و حضور مؤثر زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و تصمیم‌گیری و نیز شناسایی و رفع موانع پیش روی آنان است.

در این اجلاس، نمایندگان زن پارلمان‌های بیش از ۶۵ کشور جهان حضور دارند و شرکت‌کنندگان در قالب هفت نشست تخصصی، به تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای ارتقای نقش و مشارکت زنان در فرآیندهای قانون‌گذاری، حکمرانی و تصمیم‌سازی می‌پردازند.

الهام آزاد در حاشیه این اجلاس با شماری از همتایان پارلمانی خود از کشورهای عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی دیدار و گفتگو خواهد کرد و ضمن تبیین دیدگاه‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی و نقش‌آفرینی زنان، بر اهمیت گسترش همکاری‌های پارلمانی و بین‌المللی در این زمینه تأکید خواهد کرد.

کد مطلب 6848179
زهرا علیدادی

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