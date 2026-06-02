به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد، عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، به منظور شرکت در «دومین اجلاس جهانی زنان پارلمان» دربلگراد، پایتخت صربستان، حضور یافت.

این اجلاس به میزبانی مجلس ملی جمهوری صربستان و با همکاری اتحادیه بین‌المجالس جهانی، از ۱۲ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۲ تا ۴ ژوئن ۲۰۲۶) برگزار می‌شود و محور اصلی این رویداد بین‌المللی، بررسی راهکارهای تقویت مشارکت و حضور مؤثر زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و تصمیم‌گیری و نیز شناسایی و رفع موانع پیش روی آنان است.

در این اجلاس، نمایندگان زن پارلمان‌های بیش از ۶۵ کشور جهان حضور دارند و شرکت‌کنندگان در قالب هفت نشست تخصصی، به تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای ارتقای نقش و مشارکت زنان در فرآیندهای قانون‌گذاری، حکمرانی و تصمیم‌سازی می‌پردازند.

الهام آزاد در حاشیه این اجلاس با شماری از همتایان پارلمانی خود از کشورهای عضو اتحادیه بین‌المجالس جهانی دیدار و گفتگو خواهد کرد و ضمن تبیین دیدگاه‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه توانمندسازی و نقش‌آفرینی زنان، بر اهمیت گسترش همکاری‌های پارلمانی و بین‌المللی در این زمینه تأکید خواهد کرد.