حجت الاسلام محمدی: «مهمونی غدیر» صحنه نمایش غیرت ولایی مردم است

حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم و تکمیل دین الهی به واسطه معرفی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) به عنوان امام جامعه مسلمین، اظهار کرد: در قرآن کریم به ندرت دیده می‌شود که پیامبر اکرم(ص) مورد خطاب توأم با تأکید و تهدید واقع شود، اما در مسئله غدیر و ولایت، خداوند متعال با تأکید و تهدید پیامبر را مخاطب قرار می‌دهد؛ «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته».

وی افزود: خداوند به پیامبر(ص) می‌فرماید اگر این تکمیل‌کننده رسالت را انجام ندهی، گویی ۲۳ سال زحمت رسالت را انجام نداده‌ای و از تو پذیرفته نیست این نشان می‌دهد که دین مبین اسلام اگر با امامت گره نخورد و با ولایت تمام نشود، ناقص است.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه فیض الهی قطع نشده و ارتباط خداوند با بندگان پایان نیافته است، تصریح کرد: وحی مصطلح قطع شده، اما در همه زمان‌ها باید یک نفر واسطه فیض الهی باشد تا مردم از طریق او به فیض عادی و معنوی، اعم از روزی، هدایت و کمال برسند. همان‌طور که پیش از بعثت پیامبر(ص) کسی به کمال نمی‌رسید، امروز نیز اگر کسی ولایت و امامت امیرالمؤمنین(ع) و امام زمان(عج) را نپذیرد، به کمال حقیقی نخواهد رسید.

محمدی با اشاره به آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی»، خاطرنشان کرد: جهاد، حج، زکات و سایر احکام، هیچ‌کدام به تنهایی اکمال دین نیستند. اکمال دین در ولایت و امامت است. خداوند در این روز، شیطان و شیاطین را ناامید کرد زیرا دانستند این دین صاحب دارد، رها شده نیست، مفسر و مبلغ دارد.

تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در عصر غیبت، گفت: امروز در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، حضرت امام خامنه‌ای به عنوان جانشین و نائب برحق امام زمان(عج) هستند. اطاعت از ولی فقیه، اطاعت از امامت و خداوند است. قرآن راه را ترسیم کرده و فرموده است که شما رها شده نیستید و ولی دارید.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به جنگ‌های اخیر از جمله اغتشاشات و جنگ رمضان ۱۴۰۴ که تاکنون ادامه دارد، تصریح کرد: اگر نبود ولایت و مسئله امامت، یقیناً دشمن به هدفش می‌رسید. آن چیزی که دشمن را مأیوس و زمین‌گیر کرد، همان پیوند درست و دقیق امام و امت است. این پیوند به فرد نیست؛ چنانچه امام راحل(ره) فرمود با رفتن یک خدمتگزار، خللی در اراده مردم ایجاد نمی‌شود. این پیوند را قرآن و خداوند ترسیم کرده و از بین‌رفتنی نیست.

محمدی با بیان اینکه این پیوند امام و امت، علی‌رغم محاصره شدید اقتصادی، حملات نظامی و حملات فرهنگی دشمن، ملت ایران را سربلند نگه داشته است، گفت: امروز مردم دنیا از جمهوری اسلامی الگو می‌گیرند و آن چیزی که الگو شده، همین پیوند امام و امت است. مردم مقایسه می‌کنند، مطالعه می‌کنند و می‌فهمند که بهترین روش برای نجات، همین پیوند است.

وی افزود: مردم ما هزینه‌های سنگینی داده‌اند. در محاصره اقتصادی، حتی دارو را به کودک چندروزه و پیرمرد صدساله دریغ کردند، تمام تجهیزات و صنعت را تحریم، محاصره دریایی و اقتصادی کردند، اما مردم چون می‌دانند این حکومت مال خودشان و از طرف خداست، جان خود و فرزندانشان را نثار انقلاب کرده‌اند. شهدای عزیز ما می‌دانستند شهید می‌شوند اما با خدا معامله کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر اینکه شهدا راه را برای هدایت دیگران باز کردند، گفت: آن چیزی که رزمندگان ما را در سخت‌ترین شرایط جنگی محکم و استوار نگه داشته و خانواده‌هایشان را بیش از سه ماه در خیابان‌ها نگه داشته و نگه می‌دارد، همین پیوند امامت و غدیر و ولایت است. ما شهدای زیادی تقدیم کرده‌ایم، هزینه‌های زیادی داده‌ایم و باید بدهیم تا این درخت تنومند حق و امامت آبیاری شود و شکوفا گردد.

محمدی در پایان با دعوت از همه آحاد مردم برای مشارکت در برنامه‌های عید سعید غدیر، تصریح کرد: از همه مردم عزیز، جوانان، نوجوانان، خانواده‌ها، بازاریان، کارمندان، کارگران، کشاورزان، دانشجویان و طلاب دعوت می‌کنم که با حضور پرشور خود در «مهمونی غدیر» و سایر آیین‌های جشن و شادی، عشق و ارادت خود را به امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت(ع) به نمایش بگذارند حضور حداکثری مردم در این جشن عظیم، پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های امام و رهبری خواهد بود.