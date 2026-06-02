فرماندار گرمسار: اخلال در بازار ضد منافع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار در محل فرمانداری این شهر مصوبات این ستاد را مرجع تصمیم گیری در حوزه بازار دانست و تصریح کرد: دستگاه ها باید با پرهیز از موازی کاری اقدامات خود را در چهار چوب قانون انجام دهند.

وی با تاکید به اینکه هر موضوعی مربوط به بازار باید از مسیر این ستاد و تعزیرات حکومتی دنبال شود، ادامه داد: اقدامات دستگاه های اجرایی، نظارتی و قانونی با محوریت ستاد تنظیم بازار باید انجام شود.

فرماندار گرمسار به ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه انبارها تاکید داشت و توضیح داد: در این خصوص باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود تا واحدهای صنفی از روی نا آگاهی متضرر نشوند.

همتی به اهمیت مضاعف تامین کالا و پیشگیری از احتکار تاکید کرد و ادامه داد: کالاهای که با قمیت پایین تر در گذشته تولید شدند نباید با نرخ غیر منطقی به دست مردم برسد.

وی اخلال در بازار را ضد منافع مردم و خلاف مسئولیت اجتماعی و قانونی دانست و افزود: در چنین شرایطی همه شهروندان برای حفظ آرامش بازار باید تلاش کنند و مسئولان با جدیت در میدان حضور داشته باشند.