کارگاه تجربه محور «دارالفرح» ویژه مبلغان کودک و نوجوان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه کارگاه انتقال تجربه با عنوان «دارالفرح» با هدف اجرای جشن و غرفه کودک در ایام دهه امامت و ولایت برگزار شد.
در این نشست تخصصی، حجتالاسلام محمدرضا کامل نواب، معروف به عمو نواب، و سجاد ملک با نام هنری آقا ماشالله که از مربیان برجسته حوزه کودک و نوجوان در زمینه نمایش کودک با محوریت شادی دینی هستند، به ارائه تجربیات خود پرداختند.
این کارگاه با حضور جمعی از مبلغین و مبلغات فعال در حوزه کودک و نوجوان که در مواکب و تجمعات سطح استان همکاری دارند، برگزار شد.
شرکتکنندگان در این نشست با روشهای برقراری ارتباط مؤثر با کودکان و شیوههای ایجاد شادی دینی و نشاط معنوی در برنامههای مذهبی آشنا شدند.
در این دوره، چهار محور اصلی طراحی خلاقانه غرفههای کودک، فن بیان در اجرای برنامههای دینی، تعامل مؤثر با مخاطب کودک، و جریانسازی برای ایام عید غدیر و دهه ولایت و امامت بررسی شد.
