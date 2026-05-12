استقرار تیم خونگیری در کنگاور

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.

وی افزود: این پایگاه در ساختمان انتقال خون کنگاور واقع در جنب بیمارستان شهید چمران فعالیت خواهد داشت و از مردم نوع‌دوست و نیکوکار دعوت می‌شود در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین ذخایر خونی برای بیماران، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی حیاتی و نجات‌بخش است که می‌تواند امید و زندگی را به بیماران نیازمند بازگرداند.

میرزاده خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه‌کنندگان ضروری است و فرآیند پذیرش و خونگیری در چارچوب استانداردهای بهداشتی انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت مردم در اهدای خون، نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی استان و تأمین نیاز مراکز درمانی دارد.