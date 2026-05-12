  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

استقرار تیم خونگیری در کنگاور

استقرار تیم خونگیری در کنگاور

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خونگیری در شهرستان کنگاور خبر داد و از مردم خواست با اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.

وی افزود: این پایگاه در ساختمان انتقال خون کنگاور واقع در جنب بیمارستان شهید چمران فعالیت خواهد داشت و از مردم نوع‌دوست و نیکوکار دعوت می‌شود در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین ذخایر خونی برای بیماران، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی حیاتی و نجات‌بخش است که می‌تواند امید و زندگی را به بیماران نیازمند بازگرداند.

میرزاده خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه‌کنندگان ضروری است و فرآیند پذیرش و خونگیری در چارچوب استانداردهای بهداشتی انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت مردم در اهدای خون، نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی استان و تأمین نیاز مراکز درمانی دارد.

کد مطلب 6828073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه