استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در شهرستان صحنه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از عموم مردم نیک‌وکار و اهالی شریف شهرستان صحنه برای مشارکت در کار پسندیده اهدای خون اظهار کرد: اهدای خون یکی از زیباترین جلوه‌های ایثار و مظهر جاری کردن حیات در رگ‌های بیماران نیازمند است که مایه امیدواری و نشاندن لبخند بر لبان خانواده‌های نگران آنان می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از اعزام و استقرار تیم سیار خون‌گیری این اداره کل در شرق استان خبر داد و تصریح کرد: با هدف تسهیل در دسترسی داوطلبان و با هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم فرآوری و خون‌گیری این مجموعه فردا سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.

وی درباره زمان و مکان دقیق فعالیت این پایگاه سیار به خبرنگار مهر گفت: اعضای تیم سیار انتقال خون استان از ساعت ۸ الی ۱۲ قبل از ظهر روز سه‌شنبه، در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه آماده پذیرش مراجعین و داوطلبان گرامی خواهند بود.

میرزاده با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط اداری و پزشکی در فرآیند پذیرش یادآور شد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای تمامی متقاضیان و داوطلبان اهدای خون جهت ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه الزامی است و فرآیند معاینه و سنجش سلامت پیش از خون‌گیری انجام می‌گیرد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز همیشگی و روزانه مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان به گروه‌های مختلف خونی و فرآورده‌های آن، امیدواریم مردم شریف و نیک‌اندیش شهرستان صحنه با حضور پرمهر خود در این فراخوان، در تامین این نیاز حیاتی و هدیه دادن امید به کالبد بیماران سهیم شوند.