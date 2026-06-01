۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

استقرار تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در شهرستان صحنه

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از اعزام تیم سیار خون‌گیری به شهرستان صحنه با هدف تأمین فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از عموم مردم نیک‌وکار و اهالی شریف شهرستان صحنه برای مشارکت در کار پسندیده اهدای خون اظهار کرد: اهدای خون یکی از زیباترین جلوه‌های ایثار و مظهر جاری کردن حیات در رگ‌های بیماران نیازمند است که مایه امیدواری و نشاندن لبخند بر لبان خانواده‌های نگران آنان می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از اعزام و استقرار تیم سیار خون‌گیری این اداره کل در شرق استان خبر داد و تصریح کرد: با هدف تسهیل در دسترسی داوطلبان و با هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم فرآوری و خون‌گیری این مجموعه فردا سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.

وی درباره زمان و مکان دقیق فعالیت این پایگاه سیار به خبرنگار مهر گفت: اعضای تیم سیار انتقال خون استان از ساعت ۸ الی ۱۲ قبل از ظهر روز سه‌شنبه، در محل بیمارستان دکتر معاون شهرستان صحنه آماده پذیرش مراجعین و داوطلبان گرامی خواهند بود.

میرزاده با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط اداری و پزشکی در فرآیند پذیرش یادآور شد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) برای تمامی متقاضیان و داوطلبان اهدای خون جهت ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه الزامی است و فرآیند معاینه و سنجش سلامت پیش از خون‌گیری انجام می‌گیرد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز همیشگی و روزانه مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان به گروه‌های مختلف خونی و فرآورده‌های آن، امیدواریم مردم شریف و نیک‌اندیش شهرستان صحنه با حضور پرمهر خود در این فراخوان، در تامین این نیاز حیاتی و هدیه دادن امید به کالبد بیماران سهیم شوند.

کد مطلب 6847326

