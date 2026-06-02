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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع)

پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم شاهد ارادت زائران رضوی در پویش «یاعلی مددی» هستید.

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کد مطلب 6848400

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