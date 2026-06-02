https://mehrnews.com/x3cdkh ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ کد مطلب 6848400 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم شاهد ارادت زائران رضوی در پویش «یاعلی مددی» هستید. دریافت 27 MB کد مطلب 6848400 کپی شد مطالب مرتبط اطعام در عید غدیر منجر به افزایش همدلی و نشاط اجتماعی می شود پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری پویش «یا علی مددی» در کردستان دعوت فرماندار نیشابور از مردم برای حضور در مهمانی عید غدیر خم دعوت رئیس تبلیغات اسلامی بردسکن از مردم برای جشن های غدیر گل آرایی زیبای ضریح مطهر امام رضا(ع) در ایام عید ولایت دعوت رئیس تبلیغات اسلامی کلات از عموم مردم برای جشن بزرگ غدیر جشن بزرگ عید غدیر در مشهد با رونمایی از دستاوردهای نوجوانان دعوت جامعه رزمی کشور از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز دعوت حجت الاسلام سلطانی از مردم خراسان رضوی برای حضور در جشنهای غدیر دعوت رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از مردم برای حضور در جشن غدیر پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) برچسبها عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر مشهد حرم امام رضا (ع)
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