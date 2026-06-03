آمار زخمی های اسرائیلی در جنگ با ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین ، بر اساس این آمار، مجموع مجروحانی که از آغاز جنگ علیه ایران و لبنان به بیمارستانهای سرزمینهای اشغالی منتقل شدهاند، به ۸ هزار و ۹۸۵ نفر رسیده است.
همچنین دادههای منتشر شده نشان میدهد شمار مجروحان ثبت شده در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی از جبهه شمالی، یعنی پس از برقراری آتشبس با ایران، به یک هزار و ۸۴ نفر رسیده است.
در همین چارچوب، مجموع مجروحان ثبت شده در بیمارستانهای این رژیم از جبهه شمالی پس از آتشبس با لبنان نیز ۶۶۹ نفر اعلام شده است.
این آمار درحالی منتشر میشود که مقاومت اسلامی لبنان همچنان در پاسخ به تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان و طرحهای اشغالگرانه برای تصرف بخشهایی از جنوب لبنان، به هدف قرار دادن نیروهای این رژیم در جنوب ادامه میدهد.
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