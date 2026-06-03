به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «فارنپالسی» درتحلیلی نوشت که درصورت نهایی شدن توافقی میان ایران و آمریکا برای پایان جنگ، «بنیامین نتانیاهو» با چالشی جدی در عرصه سیاسی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که به نوشته این رسانه، نه تنها اهداف اعلامی جنگ را محقق نمیکند، بلکه ممکن است نخستوزیر رژیم صهیونیستی را در آستانه انتخابات در موقعیتی شکننده تر قرار دهد.
در ادامه این تحلیل آمده است: «در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافقی برای پایان جنگ، «بنیامین نتانیاهو» بیش از هر زمان دیگری به حمایت «دونالد ترامپ» نیاز خواهد داشت؛ زیرا نتیجه احتمالی مذاکرات نهتنها بسیاری از اهداف اعلامی جنگ را محقق نمیکند، بلکه میتواند به تضعیف موقعیت سیاسی نخستوزیر رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات منجر شود.»
نشریه آمریکایی «فارن پالسی» با این مقدمه نوشت: توافق احتمالی میان آمریکا و ایران میتواند به چالشی جدی برای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی تبدیل شود؛ زیرا او در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به حمایت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای حفظ موقعیت سیاسی خود نیاز دارد.
فارن پالسی با اشاره به نفوذ ترامپ بر نتانیاهو، یادآور شد که ترامپ اخیراً درباره موضوع ایران گفته است: نتانیاهو «هر کاری را که من بخواهم انجام خواهد داد.» با این حال، بر اساس این گزارش، آزمون واقعی نفوذ ترامپ زمانی مشخص خواهد شد که مذاکرات آمریکا و ایران به مراحل نهایی تدوین یک تفاهمنامه نزدیک شود.
دراین یادداشت آمده است که بر اساس اطلاعات موجود، توافق احتمالی از نگاه نتانیاهو و حتی مخالفان داخلی او یک وضعیت «باخت-باخت» خواهد بود؛ زیرا در چنین سناریویی ساختار حاکمیت ایران پابرجا میماند و هیچ زمینهای برای تغییر حکومت ایجاد نخواهد شد.
فارنپالسی در ادامه مینویسد: ایران پس از جنگ نهتنها فرو نپاشیده، بلکه انسجام بیشتری پیدا کرده است. همچنین توانایی بستن تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم فشار راهبردی در اختیار تهران باقی مانده و در عین حال نشانهای از اعمال محدودیتهای جدی بر زیرساختهای هستهای ایران مشاهده نمیشود.
در ادامه این یادداشت آمده است که اگر تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن نهایی شود، توقف درگیریها زمینه را برای مذاکرات بیشتر درباره سایر موضوعات فراهم خواهد کرد و احتمال ازسرگیری حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز کاهش مییابد.
فارن پالسی مینویسد: پس از بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا، رقابت بر سر مقصر جلوه دادن طرف مقابل آغاز خواهد شد.
رسانه آمریکایی ادامه می دهد که ترامپ اجازه نخواهد داد نتانیاهو توافق پایان جنگ را برهم بزند و حتی ممکن است برای جلوگیری از انتقادهای داخلی در آمریکا، رژیم صهیونیستی را مسئول بخشی از مشکلات و تشدید تنشها معرفی کند.
این تحلیل همچنین به تحولات لبنان اشاره کرده و میگوید: حزبالله نهتنها خلع سلاح نشده، بلکه با سرعتی بیشتر از برآوردهای اولیه در حال بازیابی توان خود است. درهمین حال، منتقدان حزبالله نیز تمایلی به رویارویی مستقیم با این جنبش مقاومت ندارد.
فارنپالسی میافزاید: دولت ترامپ تا پیش از این به رژیم صهیونیستی برای ادامه عملیات در لبنان آزادی عمل بیشتری داده بود، اما اکنون شرایط در حال تغییر است.
به گفته تحلیلگران، ترامپ در واکنش به تصمیم ایران برای تعلیق مذاکرات تا زمان پذیرش آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، با نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته حملات در منطقه بیروت را متوقف کند.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است که ترامپ تلاش کرده توافق با ایران را به پیوستن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به توافقهای موسوم به «ابراهیم» پیوند بزند، اما تحلیلگران این ایده را فاقد پشتوانه واقعی در منطقه ارزیابی کردهاند.
بر اساس این گزارش، بهجز امارات متحده عربی، سایر کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی تمایلی به گسترش روابط علنی با تل آویو ندارند.
این یادداشت در جمعبندی تأکید میکند که ترامپ تاکنون نتوانسته به توافق نهایی با ایران دست یابد، راهحلی برای مسئله ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ارائه نکرده و در عین حال با باقی ماندن اهرم فشار تنگه هرمز در اختیار تهران مواجه است.
به گزارش فارن پالسی، اگر توافقی با ایران حاصل شود و انتقادها از نتیجه جنگ افزایش یابد، ترامپ برای دفع فشارهای سیاسی داخلی ممکن است مسئولیت بخشی از ناکامیها را متوجه نتانیاهو کند؛ موضوعی که میتواند موقعیت نخستوزیر رژیم صهیونیستی را بیش از پیش تضعیف کند.
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