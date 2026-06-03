مقام روس: ادامه مذاکرات اوکراین به روند تحولات ایران گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، یک مقام روس که نامش فاش نشده است، با اشاره به تعلیق مذاکرات مربوط به اوکراین از سوی ایالات متحده، تأکید کرد: از سرگیری این گفت‌وگوها به روند تحولات ایران وابسته شده است.

این مقام روس اظهار داشت که آمریکا در شرایط کنونی هیچ فرصتی برای حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین ندارد، زیرا به‌طور کامل در خاورمیانه درگیر شده است.

وی همچنین گفت: تا زمانی که مناقشه مربوط به ایران به یک نتیجه منطقی نرسد، برای آمریکا دشوار خواهد بود که به‌صورت فعال در دیگر مسائل مهم بین‌المللی ورود کند.

این مقام روس تصریح کرد: پیش‌بینی زمان وقوع این وضعیت ممکن نیست و این روند ممکن است خیلی زود، حتی از فردا، یا پس از چند ماه به نتیجه برسد.

پیش از این، معاون وزیر خارجه روسیه نیز اعلام کرده بود که مسکو به‌طور کامل برای دستیابی به توافقی با هدف حل‌وفصل درگیری اوکراین آمادگی دارد.

سرگئی ریابکوف در عین حال تأکید کرده بود که بدون پرداختن به ریشه‌های بحران، رسیدن به توافق نهایی امکان‌پذیر نخواهد بود و تمرکز باید بر مسئله اصلی قرار گیرد.

وی گفته بود که روسیه کاملاً آماده است و انتظار دارد طرف مقابل نیز با همین رویکرد وارد عمل شود.

این مقام ارشد روس همچنین استدلال کرده بود که اوکراین و حامیان اروپایی آن که تمایلی به راه‌حل مسالمت‌آمیز ندارند، درست در مقطعی که طرفین به توافق نزدیک‌تر شده‌اند، تلاش‌های خود را برای منحرف کردن روند صلح افزایش داده‌اند.

ریابکوف همچنین تصریح کرده بود که ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، ممکن است به‌عنوان یک نقطه عطف در ذهن‌ها باقی بماند؛ زمانی که طرف‌ها واقعاً به راه‌حل نزدیک شدند، اما رسیدن به توافق نهایی همچنان به میزان تلاش‌ها و اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که کی‌یف و حامیان مالی آن، به‌خصوص در اتحادیه اروپا، علاقه‌ای به توافق نشان نمی‌دهند و برای انحراف آن می‌کوشند.