امام جمعه موقت بوشهر: اطعام و کمک به نیازمندان از اعمال مهم غدیر است

حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید غدیر اظهار کرد: روز عید غدیر روز بسیار مهم و بزرگی در تاریخ است و باید از همه ظرفیت ها برای تبیین فرهنگ غدیر در جامعه استفاده شود.

وی روز عید سعید غدیر خم را یک نقطه عطف در تاریخ نبوت دانست و اضافه کرد: این روز مهم تکلیف مسلمانان را مشخص کرد و زمینه ساز احیای مکتب اسلامی در سطح جهان برای کل تاریخ شد.

امام جمعه موقت بوشهر به برخی از اعمال روز عید غدیر اشاره کرد و افزود: باید در این ایام برنامه های مختلفی همچون اطعام نیازمندان، هدیه دادن، خدمات رایگان پزشکی و ... انجام شود تا مردم بیشتر با برکات این روز بزرگ آشنا شوند.

وی با بیان اینکه طبق فرموده پیامبر اکرم (ص)، ابلاغ پیام غدیر معادل رسالت ۲۳ ساله ایشان بود تصریح کرد: یاد و ذکر امیرالمؤمنین (ع)، بالاترین عبادت است.