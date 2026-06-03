فرماندار تنگستان: عبور از پیک مصرف انرژی نیازمند همکاری همگانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیانی صبح چهارشنبه در نشست کمیته مدیریت مصرف بهینه انرژی شهرستان تنگستان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و اهمیت حفظ منابع، همه دستگاهها موظف هستند نسبت به اجرای دقیق برنامههای صرفهجویی و نظارت بر مصرف در مجموعههای تحت مدیریت خود اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه، افزود: اجرای سیاستهای کاهش مصرف، نیازمند همکاری و همراهی همه بخشها است و باید از ظرفیتهای اطلاعرسانی و آموزشی برای جلب مشارکت عمومی در این زمینه استفاده شود.
فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر مصرف انرژی در ادارات، اماکن عمومی و سایر بخشها تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشهای منظم از سوی دستگاههای مسئول شد.
در این نشست، راهکارهای مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخشهای مختلف شهرستان، بررسی وضعیت موجود و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای صرفهجویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران ضمن ارائه گزارش از وضعیت مصرف انرژی در حوزههای مربوطه، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را برای ارتقای بهرهوری و کاهش هدررفت انرژی مطرح کردند.
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