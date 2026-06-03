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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

فرماندار تنگستان: عبور از پیک مصرف انرژی نیازمند همکاری همگانی کنند

فرماندار تنگستان: عبور از پیک مصرف انرژی نیازمند همکاری همگانی کنند

بوشهر- فرماندار تنگستان با تاکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای عبور از پیک مصرف گفت: مدیریت مصرف انرژی اولویت ملی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیانی صبح چهارشنبه در نشست کمیته مدیریت مصرف بهینه انرژی شهرستان تنگستان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و اهمیت حفظ منابع، همه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به اجرای دقیق برنامه‌های صرفه‌جویی و نظارت بر مصرف در مجموعه‌های تحت مدیریت خود اقدام کنند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه، افزود: اجرای سیاست‌های کاهش مصرف، نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌ها است و باید از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی برای جلب مشارکت عمومی در این زمینه استفاده شود.

فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر مصرف انرژی در ادارات، اماکن عمومی و سایر بخش‌ها تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های منظم از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

در این نشست، راهکارهای مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخش‌های مختلف شهرستان، بررسی وضعیت موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران ضمن ارائه گزارش از وضعیت مصرف انرژی در حوزه‌های مربوطه، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی مطرح کردند.

کد مطلب 6848793

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