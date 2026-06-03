به گزارش خبرنگار مهر، جشن‌ها و برنامه‌های عید غدیر در نقاط مختلف شهر بوشهر برگزار می‌شود که این برنامه‌ها با تنوع بالای برای سلیقه های مختلف مردم طراحی شده است.

در جشن مهمونی غدیر که امشب بعد از نماز مغرب و عشا در خیابان هفت تیر برگزار می شود، علاوه بر ایستگاه صلواتی، و پذیرایی، برنامه هایی نظیر قصه گویی و نقاشی و جشن بادبادک نیز برگزار می‌شود.

جشن غدیر در تنگک دوم نیز ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز با سخنرانی حجت الاسلام خلف پور و با حضور مجریان، قاریان و مداحان برجسته در مقابل مسجد امام جعفر صادق برگزار می شود.

مجمع نوجوانان رایه العباس بوشهر نیز در خیابان چهارباندی جشن بزرگ غدیر را برگزار می کند که این مراسم از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه آغاز می شود.

جشن بزرگ ولایت نیز پنجشنبه شب در صحن مطهر امامزاده عبدالمهیمن بوشهر برگزار می شود.

مراسم جشن غدیر خم با عنوان تا ابد غدیری می‌مانیم نیز در مسجد سلمان فارسی خیابان شهدای جفره ساعت ۲۰ پنجشنبه برگزار می شود.