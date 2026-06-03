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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

برگزاری یادواره شهدا خانواده رهبر شهید در دلگان

برگزاری یادواره شهدا خانواده رهبر شهید در دلگان

دلگان - یادواره شهدا خانواده رهبر شهید با حضور حداکثری مردم و مسئولان در دلگان برگزار شد.

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کد مطلب 6849643

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