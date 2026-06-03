https://mehrnews.com/x3cdQF ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶ کد مطلب 6849643 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶ برگزاری یادواره شهدا خانواده رهبر شهید در دلگان دلگان - یادواره شهدا خانواده رهبر شهید با حضور حداکثری مردم و مسئولان در دلگان برگزار شد. دریافت 46 MB کد مطلب 6849643 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی غدیر؛ میراثی تمدنساز برای همه عصرها و نسلها برچسبها رهبر شهید شهرستان دلگان یادواره شهدا
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