به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی صبح چهارشنبه در افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انقلابهای صنعتی اول و دوم را پست سر گذراندیم در مرحله انقلاب صنعتی چهارم در مقیاس جهانی هستیم و به سمت برقی سازی در حال حرکت هستیم.
وی افزود: مصرف برق بیشتر شاخصه این دوره است در نتیحه باید مراقب بود تا بهانهای برای تخریب محیط زیست نشود بنابراین توجه به نیروگاههای تجدید پذیر یک موضوع جهانی است که از این موضوع غافل نبودیم.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر کشور حدود ۴ برابر شده، اکنون از ۶ هزار مگاوات عبور کردهایم و تا پایان سال برای ۱۱ هزار مگاوات هدف گذاری انجام شده که محقق خواهیم کرد.
علیآبادی تصریح کرد: البته در زمان جنگ هستیم باید توقعات را متناسب با شرایط تغییر دهیم، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی اردستان میتواند نوید تحقق این اهداف تعیین شده باشد.
وی بیان کرد: در شرایطی هستیم که باید به یکدیگر کمک کنیم، افرادی متاسفانه هستند که در این شرایط سخت به منافع خودشان فکر میکنند تلاش میکنیم همه منازل مردم برق داشته باشند و آب را به همه مصرفکنندگان در سطوح مختلف متناسب با اهداف راهبردی برسانیم.
وزیر نیرو ادامه داد: خوشبختانه امسال وضعیت آبی در برخی استانهای کشور بهتر شده البته برخی استانها نظیر اصفهان، تهران و قم در تنش هستند اما وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
علیآبادی یادآور شد: در همه زمینهها برای پرمصرفهای برق و آب، قواعدی در کشور وضع شده که آن قواعد را رعایت خواهیم کرد و مطابق با آن هرکس از الگوی مصرف بیشتر مصرف کند طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
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