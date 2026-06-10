برگزاری سیزدهمین گردهمایی سراسری «زینب سفیران»

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، این مراسم از ساعت ۹ صبح در سالن همایش خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس آغاز خواهد شد و جمعی از بانوان مداح، ذاکرین اهل بیت(ع) و فعالان فرهنگی و مذهبی از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.
گردهمایی «زینب سفیران» با هدف تبیین و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، تقویت نقش بانوان در عرصه تبلیغ و مداحی، تبادل تجربیات و همافزایی میان فعالان این حوزه برگزار میشود.
این رویداد که به سیزدهمین دوره خود رسیده است، فرصتی برای گردهمایی بانوان اثرگذار در حوزههای فرهنگی و مذهبی کشور و بررسی ظرفیتهای نقشآفرینی آنان در ترویج معارف دینی و ارزشهای اسلامی خواهد بود.
باغ موزه دفاع مقدس به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی پایتخت، میزبان این گردهمایی سراسری خواهد بود.
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