برگزاری سیزدهمین گردهمایی سراسری «زینب سفیران»

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، این مراسم از ساعت ۹ صبح در سالن همایش خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس آغاز خواهد شد و جمعی از بانوان مداح، ذاکرین اهل بیت(ع) و فعالان فرهنگی و مذهبی از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

گردهمایی «زینب سفیران» با هدف تبیین و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع)، تقویت نقش بانوان در عرصه تبلیغ و مداحی، تبادل تجربیات و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

این رویداد که به سیزدهمین دوره خود رسیده است، فرصتی برای گردهمایی بانوان اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی کشور و بررسی ظرفیت‌های نقش‌آفرینی آنان در ترویج معارف دینی و ارزش‌های اسلامی خواهد بود.

باغ موزه دفاع مقدس به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی پایتخت، میزبان این گردهمایی سراسری خواهد بود.