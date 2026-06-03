تهمیدات پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی برای عید غدیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی پرویزیان در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و قیام ۱۵ خرداد، اظهارکرد: به منظور تامین نظم عبور و مرور، تیم‌های گشتی پلیس راهور در تمامی محورها، معابر اصلی، مقابل مساجد، تکایا و مسیرهای منتهی به گلزار شهدا مستقر خواهند بود.

وی با اشاره به رصد ویژه تخلفات حادثه‌ساز، افزود: علاوه بر کنترل دقیق ترافیکی، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی انجام شده و در صورت نیاز، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی برای تسهیل تردد عزاداران و زائران در مسیرهای منتهی به اماکن متبرکه اعمال خواهد شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی ضمن دعوت از شهروندان برای همکاری با عوامل پلیس ادامه داد: مدیریت زمان سفر، پرهیز از توقف‌های غیرمجاز و رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، گامی مهم در کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای امنیت معابر است.

وی با اشاره به مواکب مستقر در شهر یادآور شد: درخواست ما از موکب‌داران و خادمان آن است که با پلیس راهور همکاری کنند و با مدیریت به‌موقع و صحیح نیروهای افتخاری خود، ترافیک ایجاد نکنند.

سرهنگ پرویزیان تاکید کرد: در چنین شب‌هایی که خانواده‌ها و علاقه‌مندان به آیین‌های مذهبی، در خیابان‌ها حضور دارند و جشن و سرور برپاست، اولویت پلیس راهور ایجاد پیاده‌راه‌های مطمئن برای تردد و تشرف همشهریان و زائران گرامی است اما در صورتی که بنا بر استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی یا عمومی باشد، از شهروندان خواهشمندیم نکات ترافیکی و فرهنگی رانندگی شهری را رعایت کنند تا خللی در ارائه خدمات صورت نگیرد.