تمرین اختصاصی پیاتزا برای لیبروی تیم ملی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان در این تمرین که عصر روز پنج‌شنبه به وقت برزیل برگزار شد، تمرینات خود را به صورت فشرده دنبال کردند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال برای محمدرضا حضرت‌پور تمرینات اختصاصی داشت و خود نیز بر نحوه انجام آن نظارت داشت و نکاتی را به لیبروی تیم ملی یادآوری کرد.

تیم ملی والیبال امروز (جمعه ۱۵ خرداد) یک نوبت تمرین بدنسازی دارد و صبح نیز نشست آنالیز حریفان را خواهد داشت تا کم کم آماده شروع مسابقات شود.

دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم ملی والیبال ایران و برزیل نیز ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد به وقت تهران در سالن یاچ کلاب بزریلیا برگزار می‌شود.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، عمران کوکجیلی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، امیرمحمدگل‌زاده، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، آرمین قلیچ نیازی، محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این اردو و هفته نخست لیگ ملت‌ها هستند.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال ایران در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برزیلیا پایتخت برزیل به مصاف برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) می‌رود.