چهار هزار انشعابات غیرمجاز آب در استان زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از چهار هزار انشعاب غیرمجاز در استان زنجان شناسایی و برخورد قانونی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال پیش از خود ۱۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: از این تعداد انشعاب غیرمجاز بالغ بر سه هزار فقره تبدیل به مجاز شده که با تلاش عوامل زحمتکش شرکت آبفا میزان تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز نیز با رشد ۷۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ مواجه بوده است.

وی افزود: بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز در استان زنجان طی سال گذشته به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان، ابهر و نیک پی بوده است. مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: بیش از ۱۸۰۰۰ فقره کنتور خراب نیز در اقصی نقاط استان طی سال گذشته شناسایی و تعویض شده است.

نادرخانی یادآور شد: امسال نیز تا کنون ۴۲۲ فقره انشعاب غیر مجاز درسطح استان شناسایی شده که مجموع این اقدامات می تواند نقش بسزایی در تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهروندان استان زنجان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با مشترکین غیر مجاز بیان کرد: عدالت در توزیع آب آشامیدنی و جلوگیری از هدر رفت آب از جمله اهداف برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در استان است. وی با اشاره به استمرار وضعیت شکننده منابع تامین آب آشامیدنی از مشترکین خواست از آبیاری باغچه، باغات و استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف غیرمرتبط بطور جد پرهیز کنند.