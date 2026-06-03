نماینده ویژه رهبر انقلاب: حضور در مهمونی غدیر بیعت با ولی فقیه است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار داشت: روز عید غدیر امسال متفاوت از سال‌های قبل است چرا که محور آن، یک بیعت دوباره و دشمن‌شکن با ولی‌فقیه خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت حضور حداکثری مردم در برنامه‌های این عید افزود: این بیعت فقط در کلام خلاصه نمی‌شود، بلکه در رفتار، در راهپیمایی‌های عظیم و در حضور در موکب‌ها تجلی پیدا می‌کند. کسانی که موکب برپا می‌کنند و آنهایی که در موکب‌ها حضور می‌یابند، هر دو در این بیعت تاریخی سهیم هستند.

نماینده ویژه رهبر انقلاب با تشبیه فضای غدیر به دهه فجر تصریح کرد: همان‌گونه که در ایام دهه فجر محله‌ها حال و هوای انقلابی دارد اما راهپیمایی ۲۲ بهمن یک همبستگی ملی می‌طلبد، در غدیر نیز انتظار می‌رود همه مردم در کوچه پس‌کوچه‌های شهر حضور یابند و این بیعت میدانی را در قالب مهمونی غدیر که نمونه‌ای از بیعت با ولی فقیه است، رقم بزنند.

وکیل‌پور در پایان با تقدیر از حضور آحاد مردم در آنچه «جنگ تحمیلی سوم» نامید، خاطرنشان کرد: از خانم و آقا، نوجوان و جوان، مردم و مسئولان که کنار هم ایستادند تشکر می‌کنم. وعده ما در عید غدیر، کف خیابان‌های استان هرمزگان است.