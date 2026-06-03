سردار حسین اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید سعید غدیر خم از مهمترین اعیاد اسلامی است که پیام آن بر محور ولایت و استمرار مسیر هدایت در جامعه اسلامی استوار شده و همواره در تاریخ اسلام بهعنوان یک نقطه عطف اعتقادی شناخته میشود.
وی افزود: برگزاری برنامههایی مانند «مهمونی غدیر» فرصتی ارزشمند برای تجلی مشارکت اجتماعی و نمایش ظرفیتهای فرهنگی جامعه است؛ برنامههایی که میتواند فضای عمومی را به سمت معنویت، امید و همبستگی بیشتر سوق دهد.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ادامه داد: اینگونه رویدادها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه تقویت ارتباط نسل جوان با مفاهیم دینی و آشنایی بیشتر آنان با فرهنگ ولایت را فراهم میکند.
سردار اکبری خاطرنشان کرد: «مهمونی غدیر» اگر با رویکرد مردمی و فراگیر برگزار شود، میتواند به یک الگوی موفق از پیوند فرهنگ دینی با زندگی اجتماعی تبدیل شود و آثار مثبت آن در سطح جامعه ماندگار خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: تقویت وحدت، افزایش امید اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه از جمله دستاوردهای مهم چنین برنامههایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
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