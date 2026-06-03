محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر روی استان خوزستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: از فردا تا روز شنبه، به‌ویژه روز جمعه، وزش باد در اغلب مناطق استان به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در این مدت احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در برخی ساعات بعدازظهر در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین شمال خلیج فارس از اواخر وقت امروز تا اوایل روز یکشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای هوای اهواز به بیشینه ۴۵ و کمینه ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.