بسیج آذربایجان غربی برای کاهش مصرف انرژی؛از «قرار همدلی» تا «مهتاب»

خبرگزاری مهر، گروه استانها: انرژی برق یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاه عمومی به شمار میرود و نقش اساسی در زندگی روزمره مردم، فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد.
در پی شرایط ویژه پساجنگ در کشور و ضرورت، مدیریت صحیح مصرف انرژی به عنوان راهکاری موثر برای حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از هدررفت منابع، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
استان آذربایجان غربی به دلیل شرایط اقلیمی متنوع، توسعه بخشهای کشاورزی و صنعتی و افزایش تقاضای انرژی در فصول مختلف سال، با چالشهای متعددی در زمینه تامین و مصرف برق مواجه است. مصرف بیرویه و غیراصولی برق علاوه بر افزایش هزینهها، میتواند موجب فشار بر شبکه توزیع، کاهش کیفیت خدمات و بروز خاموشیهای ناخواسته شود.
از این رو، فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه برق و بهکارگیری روشهای مدیریت مصرف، ضرورتی اجتنابناپذیر برای شهروندان، واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی این استان محسوب میشود.
مدیریت مصرف برق نه تنها به حفظ منابع انرژی و کاهش هزینههای اقتصادی کمک میکند، بلکه در حفاظت از محیط زیست، کاهش انتشار آلایندهها و تضمین تأمین پایدار انرژی برای نسلهای آینده نیز نقش موثری دارد.
در این راستا با طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفتگو کرده ایمکه در ذیل می خوانید؛
پوشش ۱۰۰ درصدی آذربایجان غربی در حوزه برخورداری از نعمت برق
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی در خصوص وضعیت صنعت برق استان گفت: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با بیش از یک میلیون و ۵۱۵ هزار مشترک، ۲۹ هزار و ۷۴۸ کیلومتر شبکه توزیع و برقرسانی به ۲ هزار و ۸۰۶ روستا، به عنوان هشتمین شرکت بزرگ توزیع برق کشور، مسئولیت تامین برق پایدار مشترکان استان را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی دارای ۲۳ مدیریت توزیع برق است که از نظر تعداد مدیریتها، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان به طور ۱۰۰ درصدی از نعمت برق برخوردار شدهاند. با کمک همکاران، فقط چند روستای ۵ یا ۶ خانوار باقی مانده است که در برنامه داریم با استفاده از انرژی خورشیدی آنها را نیز برقدار کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی با بیان اینکه تعداد کل مشترکان برق استان حدود ۵۰۰ هزار نفر است، اظهار کرد: طول شبکههای توزیع برق در آذربایجانغربی به نزدیک ۳۰ هزار کیلومتر میرسد.
کیامهر افزود: این استان دارای ۵۰ دستگاه پست برق است و ظرفیت منصوب نیروگاههای استان ۱۴۲ مگاوات است که نسبت به مصرف استان که حدود ۱۴۰ مگاوات است، شرایط مطلوبی حاکم است، ازنظر سطح برخورداری از برق، استان به پوشش ۱۰۰ درصدی در تمام نقاط دست یافته و مردم در استان از این نعمت بهرهمند هستند.
عبور از اوج بار مصرف برق در تابستان نیازمند مشارکت مردم است
وی در خصوص ضرورت مدیریت مصرف برق با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرم سال اظهار کرد: صنعت برق کشور برای عبور موفق از دوره اوج بار تابستان، مجموعهای از اقدامات فنی، اجرایی و فرهنگی را در دستور کار قرار داده است که اجرای موفق آنها نیازمند همراهی و مشارکت مردم و تمامی اقشار جامعه است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر در قالب ۱۴ مگاپروژه مدیریت مصرف، برنامههای متعددی را برای کنترل رشد بار و کاهش حداقل پنج درصدی مصرف پایه برق نسبت به سال گذشته تدوین کردهاند که در سطح استان نیز با جدیت در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشترکان استان را بخش خانگی تشکیل میدهد، گفت: این استان بیشترین مصرف برق خانگی را در کشور دارد و مدیریت مصرف در این بخش از اولویتهای اصلی است.
وی افزود: اهمیت مدیریت مصرف در بخش خانگی استان ما نسبت به بسیاری از استانهای دیگر بسیار بیشتر است، زیرا الگوی مصرف در این بخش تفاوت چشمگیری با مشترکان صنعتی دارد.
نزدیک ۶۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی شناسایی شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی همچنین به اجرای طرح ملی مهتاب اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش تلفات انرژی، ساماندهی انشعابات غیرمجاز، مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت خدماترسانی در سطح استان در حال اجراست و تاکنون اقدامات گستردهای در این زمینه انجام شده است که ساماندهی حدود ۵ هزار و ۸۵۰ انشعاب غیرمجاز از اهداف مهم این طرح در استان به شمار میرود.
کیامهر از اجرای پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرارهمدلی» به عنوان یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی و اطلاع رسانی صنعت برق خبر داد و گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، استفاده بهینه از تجهیزات برقی و کاهش مصارف غیرضروری میتواند نقش موثری در کاهش بار شبکه و تامین برق پایدار برای همه مشترکان داشته باشد.
کیامهر بر تبیین ضرورت مدیریت مصرف برق در استان اظهار کرد: رسانهها به عنوان پل ارتباطی میان صنعت برق و مردم، نقش تعیینکنندهای در فرهنگ سازی و انتقال پیامهای مدیریت مصرف دارند و همکاری آنان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
کیامهر از اجرای ۷ هزار و ۳۱۴ متر شبکه کابل خودنگهدار در قالب این مانور خبر داد و گفت: توسعه شبکههای خودنگهدار علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشیها، نقش مؤثری در پیشگیری از انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی دارد.
احصای ۹۲۵ هزار کیلوواتساعت انرژی در آذربایجان غربی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مصرف تصریح کرد: در این مانور ۷۸۷ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت و با پایش مستمر مصارف مشکوک، ۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز نیز شناسایی و جمعآوری شد.
وی تاکید کرد: نتیجه جمعآوری انشعابات غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب در این مانور یک روزه، بیش از ۹۲۵ هزارکیلوواتساعت انرژی احصا و به چرخه رسمی اندازهگیری و فروش برق بازگردانده شد.
کیامهر خاطرنشان کرد: اجرای مستمر طرح ملی مهتاب، یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق در مسیر مدیریت مصرف، صیانت از حقوق مشترکان، مقابله با سوءاستفاده از شبکه و تامین برق پایدار برای تمامی بخشهای مصرف است که با جدیت در استان دنبال میشود.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۰ درصد مشترکان در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند که ۲۶ درصد مصرف برق استان را شامل میشود، با کنار گذاشتن بخش خانگی، استان آذربایجان غربی یک استان کشاورزی محور محسوب میشود و عمده مصرف برق آن مربوط به بخش کشاورزی است.
رشد چشمگیر توزیع برق در بخش صنعت
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از جهش قابل توجه در حوزه صنعت خبر داد و گفت: بخش صنعتی استان در سال گذشته نسبت به سالهای قبل رشد خوبی داشته است و امیدواریم امسال نیز شاهد جهش صنعتی در استان باشیم.
کیامهر در ادامه به ظرفیت تولید نیروگاههای استان اشاره کرد و گفت: نیروگاههای حرارتی خوی و ارومیه بیشترین نقش را در تأمین برق استان دارند. نیروگاه حرارتی خوی و بنیه و همچنین نیروگاه گازی در فصل تابستان مورد استفاده قرار میگیرند و مجموعاً ۱۹۲۶ مگاوات انرژی تولید میکنند.
وی در مورد نیروگاههای تجدیدپذیر افزود: ظرفیت فعلی نیروگاههای تجدیدپذیر استان ۳۸ مگاوات است که پیش از این تنها حدود ۳ مگاوات بوده است. هرچند از سرعت رشد این بخش راضی نیستیم، اما نسبت به گذشته رشد خوبی داشته است. پیشبینی میشود تا پایان شهریورماه این ظرفیت به ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: از نیروگاه برق آبی سردشت نیز در ایام پیک مصرف استفاده میکنیم. این نیروگاه به مدت چهار ماه در سال، ۱۷۸ مگاوات به تولید برق استان کمک میکند.
تبادل انرژی با کشورهای همسایه آذربایجان غربی
کیامهر با اشاره به موقعیت استراتژیک آذربایجان غربی برای تبادل برق با کشورهای همسایه گفت: استان ما به لحاظ موقعیت مکانی و شاهراه ارتباطی، ظرفیت خوبی برای تبادل انرژی با ترکیه، نخجوان و عراق دارد. در حال حاضر با ترکیه یک خط تبادل به اندازه ۶۰۰ کیلووات داریم و در آینده میتوانیم تبادل انرژی با این کشورها را افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از مذاکره برای واردات ۴۰۰ مگاوات برق از ترکیه خبر داد و گفت: به دلیل جنگ ۱۲ روزه، این توافق محقق نشد، اما ظرفیت اتصال شبکه برق ایران به اروپا از طریق ترکیه وجود دارد و متأسفانه با وجود مذاکرات صورتگرفته، واردات برق از ترکیه هنوز محقق نشده است.
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