به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن حبیب اله زاده امروز چهارشنبه در مورد آخرین وضعیت صدور ویزای ملی پوشان ایران گفت: از آنجایی که تیم ملی در حال آماده سازی بود و تمریناتش را در آنتالیا دنبال می کرد، هماهنگی های لازم برای صدور ویزای ملی پوشان انجام شد.

سفیر ایران در ترکیه ادامه داد: رفت و آمد زمان می برد و از بازی تدارکاتی با مالی هم باز می ماندند. براساس هماهنگی که با سفارت مکزیک در آنکار داشتیم تیمی را از همکاران آماده کردیم که این موضوع را پیگیری کنید. سفارت مکزیک پذیرفت که انگشت نگاری را برای تیم ملی انجام ندهد و مستثنی کند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام یک مشکل بزرگ از تیم ملی را حل کرد. به دنبال این پیگیری ها امروز چهارشنبه ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر و به مسئولان تیم ملی تحویل داده شد.