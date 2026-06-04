ویزای اعضای تیم ملی ایران برای سفر به مکزیک تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی، با انجام فرآیند اداری معمول و صدور ویزای دو نفر از اعضای باقی مانده تیم ملی، روادید تمامی اعضای تیم ملی صادر و این فرایند تکمیل شد.



بر اساس این گزارش، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ۱۶ خرداد در ساعت ۱۵:۲۰ به وقت ترکیه عازم تیخوانای مکزیک می‌شود.



طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته، کاروان تیم ایران در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۱۷ خرداد وارد شهر تیخوانا مکزیک خواهد شد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل