نباید همیشه از خط دفاع انتقاد شود/حضور جوانان می توانست تاثیرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه روند آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، این روزها مراحل پایانی اردوی تدارکاتی خود را پشت سر می‌گذارد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، شاگردان امیر قلعه‌نویی در آستانه ورود به آخرین فاز آماده‌سازی پیش از آغاز این تورنمنت بزرگ قرار دارند.

ملی‌پوشان کشورمان روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی مالی رفتند و دو بر صفر برنده شدند؛ مسابقه‌ای که به‌عنوان یکی از جدی‌ترین آزمون‌های تدارکاتی ایران پیش از جام جهانی محسوب می‌شد. پس از برگزاری این دیدار، بازیکنان یک روز استراحت خواهند داشت تا ریکاوری لازم را پشت سر بگذارند.

در ادامه، کاروان تیم ملی روز شنبه عازم کشور مکزیک می‌شود تا در کمپ اختصاصی خود در شهر تیخوانا مستقر شود؛ جایی که آخرین برنامه‌های فنی، بدنی و تاکتیکی تیم برای حضور در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان دنبال خواهد شد.

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G با تیم‌های ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر هم‌گروه است؛ گروهی متعادل اما چالش‌برانگیز که می‌تواند مسیر صعود را برای هر چهار تیم تعیین‌کننده کند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی با انگیزه‌ای بالا وارد این رقابت‌ها خواهند شد و امیدوارند برای نخستین‌بار در تاریخ فوتبال ایران موفق به عبور از مرحله گروهی شده و جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند؛ دستاوردی که می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین موفقیت‌های فوتبال ملی ایران در عرصه بین‌المللی ثبت شود.

باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت

ابراهیم صادقی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقادات مطرح‌شده نسبت به میانگین سنی تیم ملی و خط خوردن برخی بازیکنان جوان گفت: در مجموع همه کارشناسان و مربیان تلاش می‌کنند دیدگاه‌های خود را بیان کنند و به نظر من باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام گذاشت، اما در عین حال مطرح شدن نظرات دیگران می‌تواند در نهایت به رشد و پیشرفت کمک کند.

حضور جوانان در جام جهانی حتی اگر بازی هم نمی کردند مفید بود

وی افزود: از نظر شخصی معتقدم می‌توانستیم از بازیکنانی مانند کسری طاهری، دروازه‌بان خلیفه و همچنین امیرحسین محمودی در لیست تیم ملی استفاده کنیم. این بازیکنان جوان و آینده‌دار بودند و حتی اگر در جام جهانی فرصت بازی پیدا نمی‌کردند، حضور در کنار تیم و تجربه فضای تورنمنت می‌توانست برای آنها بسیار مفید باشد. با این حال باید به تصمیم سرمربی تیم ملی احترام گذاشت.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: در نهایت آقای قلعه‌نویی باید درباره لیست و انتخاب‌های خود پاسخگو باشند و توضیحات کامل‌تری ارائه کنند، اما آرزوی ما این است که تیم ملی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد و بتواند از مرحله گروهی صعود کند؛ هدفی که با وجود شرایط سخت می‌تواند دست‌یافتنی باشد.

تیم های دیگر نسبت به ما شرایط آماده سازی بهتری داشته اند

وی در ادامه با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم ملی گفت: باید این واقعیت را هم پذیرفت که بسیاری از تیم‌ها برای حضور در جام جهانی اردوها و بازی‌های تدارکاتی بهتری داشته‌اند، اما تیم ملی ایران با توجه به شرایط موجود تلاش کرده برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد. هرچند به دلیل شرایط کشور، برخی مسابقات نیمه‌تمام ماند، اما کادر فنی سعی کرد با برگزاری اردو و بازی‌های درون‌تیمی و چند دیدار دوستانه، تیم را جمع‌وجور نگه دارد.

صادقی درباره دیدارهای تدارکاتی نیز اظهار داشت: بازی اخیر تیم ملی هرچند مقابل حریفی با سطح بالا نبود، اما از نظر ایجاد فضای رقابتی برای تیم مفید بود و با بازی‌های درون‌تیمی قابل مقایسه نیست. البته می‌شد تعداد بازی‌های دوستانه بیشتر باشد، اما همین بازی‌ها نیز می‌تواند به آماده‌سازی کمک کند.

انتقادها نباید همیشه سمت خط دفاع باشد

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به انتقادات از عملکرد خط دفاعی تیم ملی تصریح کرد: این نگاه که فقط خط دفاع را مقصر بدانیم درست نیست. فوتبال یک بازی تیمی است؛ همان‌طور که گل‌زدن حاصل کار کل تیم است، گل خوردن نیز به عملکرد کلی تیم برمی‌گردد. امروز حتی دروازه‌بان در روند بازی‌سازی نقش مهمی دارد و ساختار دفاعی یک موضوع تیمی است، نه صرفاً مربوط به مدافعان.

ابراهیم صادقی در پایان گفت: امیدوارم تیم ملی با آمادگی مناسب وارد جام جهانی شود و نتایج خوبی کسب کند. همه ما برای موفقیت تیم ملی دعا می‌کنیم و امیدواریم این تیم بتواند با ارائه عملکردی شایسته، دل مردم را شاد کند.