صعود از مرحله گروهی دست یافتنی است/ تغییر نسل باید در تیم ملی رخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، روزهای پایانی اردوی تدارکاتیاش را پشت سر میگذارد. شاگردان امیر قلعهنویی طبق برنامه، روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی مالی خواهند رفت و پس از این مسابقه، یک روز به استراحت میپردازند.
ملیپوشان کشورمان سپس روز شنبه راهی مکزیک میشوند تا در کمپ اختصاصی خود در شهر تیخوانا مستقر شده و آخرین مراحل آمادهسازی را پیش از حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان دنبال کنند.
تیم ملی ایران در گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه است و شاگردان قلعهنویی امیدوارند با ارائه عملکردی موفق، برای نخستینبار در تاریخ فوتبال ایران موفق به صعود از مرحله گروهی شده و به مرحله حذفی این رقابتها راه پیدا کنند؛ اتفاقی که میتواند یکی از مهمترین دستاوردهای فوتبال ملی ایران در سطح بینالمللی به شمار برود.
حضور در فضای مسابقات بزرگ فاکتور مهمی برای دعوت بازیکنان است
وحید فاضلی، کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فهرست نهایی تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ و انتقادهای مطرحشده نسبت به میانگین سنی بالای این تیم و خط خوردن برخی بازیکنان باتجربه اظهار کرد: به هر حال در هر تورنمنتی شرایط خاص خودش وجود دارد و تجربه حضور در فضای مسابقات بزرگ و اصطلاحاً لمس اتمسفر آن رقابتها یک فاکتور بسیار مهم است. کادر فنی تیم ملی نیز این موضوع را بهخوبی سنجیده و قطعاً برای آنها اهمیت داشته که بازیکنانی را انتخاب کنند که تجربه حضور در چنین رویدادهایی را داشته باشند. این مسئله در طول تورنمنت میتواند کمک زیادی به تیم کند.
وی افزود: در کنار بحث تجربه، موضوع آمادگی بدنی نیز مطرح است. همانطور که کادر فنی هم توضیح داده، مسئله ریکاوری بازیکنان اهمیت زیادی دارد. بازیکنان بالای ۳۰ سال ممکن است در ریکاوری کمی زمانبرتر باشند یا توان بازی با فشار بالا را بهصورت مداوم نداشته باشند. اینها چالشهای طبیعی مربوط به میانگین سنی بالاتر است و باید بهصورت مدیریتشده کنترل شود.
ریکاوری بازیکنان تیم ملی در جام جهانی مهم است
فاضلی ادامه داد: منظورم از مدیریت، استفاده از امکانات و تجهیزات پزشکی و بهروز در کمپهاست تا بتوان با کمک این ابزارها روند ریکاوری بازیکنان را تسریع کرد. موضوعات دیگری مثل تفاوت در ساعت خواب و تطبیق با شرایط مختلف نیز وجود دارد که برای بازیکنان با سن بالاتر اثرگذارتر است و قطعاً باید برای آن پروتکلهای مشخصی در نظر گرفته شود تا این مسائل بهخوبی مدیریت شود.
این کارشناس فوتبال در پاسخ به سوالی درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی برابر مالی گفت: به نظرم بازی با مالی میتواند محک بهتری نسبت به برخی بازیهای دیگر باشد. با توجه به اینکه این تیم در رنکینگ فیفا در رتبه ۵۳ قرار دارد، مسابقهای جدی و مفید برای تیم ملی خواهد بود. واقعیت این است که با توجه به شرایطی که فوتبال کشورمان داشته، متأسفانه در برگزاری بازیهای دوستانه شرایط خوبی نداشتیم و این دیدار میتواند یک آزمون مناسب برای تیم ملی باشد.
صعود از مرحله گروهی دست یافتنی است
وی درباره میزان امیدواری به صعود تیم ملی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اظهار کرد: به نظر من با توجه به شرایط جدید جام جهانی و افزایش تعداد تیمها به ۴۸ تیم، صعود از مرحله گروهی کاملاً دستیافتنی و واقعیت این است که میتوانیم از گروه خودمان صعود کنیم و شرایط برای این هدف فراهم است.
تغییر نسل در تیم ملی باید صورت گیرد
فاضلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم تغییر نسل در تیم ملی هرچه زودتر و بهصورت برنامهریزیشده انجام شود. تغییر نسل یک فرآیند زمانبر است و نمیتوان بهصورت ناگهانی در آستانه تورنمنتهایی مثل جام ملتهای آسیا یا جام جهانی آن را اجرا کرد. باید از همین حالا برای آن برنامهریزی دقیق صورت بگیرد، چرا که در حال حاضر تا حد زیادی به نسل فعلی که از دورههای قبل، حتی پیش از ۲۰۱۴ در تیم ملی حضور داشتهاند، وابسته شدهایم و لازم است این روند با برنامهریزی صحیح اصلاح شود.
وی در پایان گفت: از شما تشکر میکنم، برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این تیم بتواند نتایج خوبی کسب کند.
نظر شما