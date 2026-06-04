شکست هلند مقابل الجزایر و توقف دانمارک در دیدار با کنگو

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دارد، ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها با برگزاری دیدارهای تدارکاتی مختلف، آخرین مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

نتایج بازی‌های تدارکاتی شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد به شرح زیر است:

هلند صفر - الجزایر یک

گل الجزایر: انیس حاج موسی (دقیقه ۸۶)

تیم ملی الجزایر با گلی دیرهنگام موفق شد در ورزشگاه «فاینورد» شهر روتردام، هلند را شکست دهد. هلندی‌ها در نیمه نخست تیم برتر میدان بودند و دونیل مالن با ضربه‌ای که به تیر دروازه برخورد کرد، تا آستانه گلزنی پیش رفت.

در نیمه دوم نیز شاگردان هلند حملات خود را ادامه دادند و جاستین کلایورت یکی از بهترین فرصت‌های تیمش را از کنار دروازه به بیرون زد. با این حال، در نهایت این الجزایر بود که حرف آخر را زد؛ جایی که انیس حاج موسی در دقیقه ۸۶ توپ را در سمت راست زمین دریافت کرد، به داخل محوطه متمایل شد و با یک ضربه پای چپ دقیق، دروازه هلند را باز کرد.

جمهوری دموکراتیک کنگو صفر - دانمارک صفر

تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو در دیداری دوستانه که در ورزشگاه «موریس دوفرن» شهر لیژ بلژیک برگزار شد، برابر دانمارک به تساوی بدون گل دست یافت.

دانمارکی‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و پیر-امیل هویبرگ با شوتی که به تیر افقی دروازه برخورد کرد، تا آستانه گلزنی پیش رفت. در دقایق پایانی، کنگو برای رسیدن به گل برتری فشار بیشتری وارد کرد، اما نتوانست از سد فیلیپ یورگنسن، دروازه‌بان دانمارک، عبور کند.