از کابوس انگلیس تا پیروزی مقابل ولز؛ پایان تلخ رویای ایران در ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در سلسله گزارش های خود در رابطه با عملکرد تیم های آسیایی در ادوار گذشته جام جهانی ۲۰۲۶ امروز پنج شنبه ۱۴ خرداد به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخته است جایی که تیم ملی فوتبال ایران با تیم های ملی فوتبال انگلیس، آمریکا و ولز همگروه بود و ملی پوشان کشورمان با دو شکست و یک پیروزی از صعود به مرحله حذفی باز ماندند.

در گزارش سایت AFC در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران آمده است: تیم ملی فوتبال ایران که در پی صعود به مرحله حذفی جام جهانی برای نخستین بار در تاریخ خود بود، در آغاز رقابت‌های گروه B بدترین شروع ممکن را تجربه کرد و در دیدار نخست با نتیجه سنگین ۶ بر ۲ برابر انگلیس شکست خورد.

این نتیجه تا حد زیادی تحت تأثیر مصدومیت زودهنگام علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ایران، رقم خورد؛ او به دلیل مشکوک بودن به ضربه مغزی، خیلی زود از زمین مسابقه خارج شد.

با این حال، شاگردان ایران خیلی زود به این شکست واکنش نشان دادند و با پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر مقابل ولزِ تحت کاپیتانی گرت بیل شانس خود را برای صعود زنده نگه داشتند. در آن مسابقه، روزبه چشمی در هشتمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده گل نخست را به ثمر رساند و سه دقیقه بعد رامین رضاییان با گل دوم، پیروزی ایران را قطعی کرد.

از آنجا که انگلیس و آمریکا در دیداری دیگر به تساوی بدون گل رسیده بودند، ایران در آخرین مسابقه مرحله گروهی مقابل آمریکا همچنان شانس صعود داشت. اما گل کریستین پولیشیچ در دقیقه ۳۸ باعث شد ایران با نتیجه یک بر صفر شکست بخورد و با وجود نمایش‌های امیدوارکننده، از گردونه رقابت‌ها کنار برود و با جام جهانی وداع کند.