دو مرز، یک میزبانی؛ ایلام با مهران و چیلات به استقبال اربعین می رود

خبرگزاری مهر -گروه استانها: ایلام در سالهای اخیر بهواسطه موقعیت راهبردی خود در مسیر تردد زائران عتبات عالیات، به یکی از مهمترین استانهای کشور در ایام اربعین تبدیل شده است.
وجود ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، امنیت پایدار و نزدیکی مرز مهران به شهرهای زیارتی، این استان را به انتخاب نخست میلیونها زائر بدل کرده؛ با این حال، بخش زیرساختها بهویژه در حوزه راه، خدمات رفاهی و امکانات پشتیبانی همچنان از مهمترین دغدغههای مسئولان و زائران به شمار میرود.
هرچند در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه راهها و بهبود شرایط تردد انجام شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی مانده است. امسال نیز در کنار مرز مهران، مرز چیلات دهلران که از مطالبات جدی مردم این شهرستان بود، با پیگیریهای مستمر مسئولان استانی و دولت و موافقت دولت عراق، برای نخستینبار بهصورت رسمی میزبان زائران اربعین حسینی شده است؛ موضوعی که اهمیت بررسی آخرین وضعیت زیرساختهای این دو گذرگاه مرزی را دوچندان میکند.
استان ایلام با دو مرز رسمی آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران را دارد
استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساختهای دو مرز رسمی مهران و چیلات دهلران برای میزبانی و خدمات رسانی به زائران آماده هستند.
احمد کرمی ادامه داد: مرز مهران، ویترین تجارت مرزی ایران خواهد بود.
استاندار ایلام با اشاره به نقش محوری مرز مهران در تردد زائران اربعین حسینی، گفت: بیش از ۵۵ درصد زائران از این مرز تردد میکنند و سالانه حدود هشت میلیون زائر از طریق مرز بینالمللی مهران عبور میکند.
وی افزود: این مرز در طول سال پویا است و در ایام اربعین، تردد زوار به نقطه اوج خود میرسد.
استاندار ایلام با قدردانی از زحمات دستگاههای اجرایی، اضافه کرد:از همه همکاران در پایانهها، فراجا، اداره گذرنامه، انتظامی و سایر دستگاههایی که در خط مقدم خدمترسانی به زائران و تجار هستند و زیرساختهای لازم برای خدمترسانی باشکوه به زائران اربعین حسینی در مرز مهران ایجاد شده است.
کرمی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به زیرساختهای مرز مهران، خاطرنشان کرد: باید ساختارها متناسب با نیازهای دستگاههای فعال در حوزه زیارت و تجارت دیده شود چرا که مرز مهران نه تنها ویترین اربعین کشور، بلکه ویترین تجارت مرزی ایران نیز خواهد بود.
استاندار ایلام تصریح کرد: آمادگی کامل برای اربعین امسال وجود دارد و مسائل در کمیتههای مختلف به صورت تفصیلی بررسی شده است.
کرمی گفت: آنچه امروز مشاهده میشود، تلاش برای تکمیل و بهسازی زیرساختها در حوزه مسافری و تجاری است. در بخش اقامت و استراحت تا جایی که توان داشتهایم کار انجام شده است.
مرز چیلات از مطالبات بهحق مردم شهرستان دهلران بود که در این دولت محقق شد
استاندار ایلام عنوان کرد: فاز عملیاتی و اجرایی مرز «چیلات» میان استان ایلام و استان میسان عراق تا قبل از اربعین آماده خواهد شد.
کرمی تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، زیرساختهای لازم از جمله فیبر نوری، مخابرات، آب، برق، گاز و بهسازی راهها در حال تکمیل است و امیدواریم در ایام اربعین امسال بتوانیم تردد محدودی را از این مرز شاهد باشیم.
استاندار ایلام با بیان اینکه بر اساس دستور وزارت کشور و ستاد اربعین یک هیئت تخصصی در طول هفته وارد استان شده است، بیان کرد: نماینده ویژه وزیر کشور در امور مرزی، به همراه دبیر ستاد مرکزی اربعین و جمعی از مدیران گذرنامه، گمرک، راهداری، راهوشهرسازی و مرزبانی در این تیم حضور داشتند و از نزدیک روند آمادهسازی زیرساختهای مرز مهران و چیلات دهلران را بررسی کردند.
کرمی با اشاره به پیشرفت فیزیکی زیرساختها در مرز چیلات گفت: در طرف ایرانی، عملیات فیبر نوری، مخابرات، تأمین آب، برق و گاز در حال اجراست و اداره کل راهداری نیز بهسازی مسیر و آسفالت را انجام داده و محوطهسازی و استقرار سازههای پیشساخته برای دستگاههای مربوطه در دست اقدام است.
وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین، برنامهریزی شده تا در اربعین امسال تردد محدودی از این مرز انجام شود و همچنین اتباع خارجی نیز بتوانند از این مسیر تردد کنند. مرز چیلات به عنوان یک مرز پشتیبان برای مرز مهران تلقی میشود.
استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری کامل از این مرز از سال آینده، شاهد مراودات گستردهتر تجاری و زیارتی بین دو استان باشیم.
بازگشایی رسمی مرز چیلات در اول صفر؛ پایان انتظار دیرینه مردم دهلران
فرماندار دهلران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرز چیلات که به عنوان یکی از مطالبات بهحق مردم شهرستان دهلران شناخته میشد، در ایام اربعین امسال بهصورت رسمی میزبان زائران و مراودات تجاری خواهد بود.
مراد یگانه اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای دقیق صورتگرفته و توافقات انجامشده با طرف عراقی، ۲۵ تیرماه مصادف با اول ماه صفر، مراودات تجاری و مسافری از مرز چیلات بهطور رسمی آغاز خواهد شد.
فرماندار ویژه دهلران با تأکید بر بسیج تمامی امکانات و دستگاههای اجرایی برای تحقق این وعده گفت: تمامی زیرساختهای حیاتی از جمله تأمین آب، برق و فیبر نوری، همراه با سازههای مورد نیاز برای استقرار گمرک و ادارات خدماترسان، تا پایان خردادماه به بهرهبرداری کامل میرسند.
وی افزود: عملیات عمرانی مسیر دسترسی نیز با جدیت در حال اجراست که شامل آسفالت ۴ کیلومتر از مسیر ورودی و تعریض ۱۰ کیلومتر از جاده مواصلاتی به مرز است.
یگانه با اشاره به ایجاد زیرساختهای رفاهی و امنیتی خاطرنشان کرد: سازه ۲ هزار متری برای استقرار ادارات مرتبط از جمله گمرک، پایانه مسافری و نهادهای امنیتی، ظرف دو هفته آینده تکمیل میشود.
وی عنوان کرد: همچنین جهت تسهیل در تردد زوار، ۶ هکتار پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته شده که عملیات تسطیح و محوطهسازی آن توسط اداره راهداری در حال انجام است.
فرماندار دهلران بیان کرد: در حال حاضر اینترنت بهصورت پرتابل در مرز برقرار است و با هدف پایداری کامل، چندین دکل ارتباطی جدید نیز در هفته آینده در طول مسیر نصب خواهد شد.
فرماندار دهلران در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار برای تحقق این پروژه راهبردی افزود: بازگشایی مرز چیلات، نتیجه دیپلماسی فعال دولت و عزم جدی برای بهرهگیری از اختیارات تفویضشده به استانداران مرزی است. این اتفاق مبارک، نویدبخش رونق اقتصادی و تسهیل تردد زوار در اربعین امسال برای منطقه خواهد بود.
آمادگی کامل مرز مهران برای میزبانی از زائران اربعین
فرماندار مهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از فراهمسازی تمامی امکانات و زیرساختهای لازم برای خدمترسانی باشکوه به زائران اربعین حسینی در مرز مهران خبر داد. با اشاره به تقارن ایام اربعین با فصل گرما، اظهار کرد: تمهیدات ویژهای برای رفاه حال زائران اتخاذ شده که ایجاد سایبان از درب ورودی پایانه تا نقطه صفر مرزی از جمله این اقدامات است.
حیدر نعمتی در ادامه با تأکید بر تأمین آب خنک و یخ برای زائران، افزود: سردخانههای ذخیرهسازی آب و یخ در مرز مهران ایجاد شده و در مسیرهای منتهی به پایانه نیز وسایل سرمایشی تعبیه شده است.
نعمتی از بازدیدهای مشترک اداره راه و شهرسازی، راهداری و فرمانداری از مسیرهای مواصلاتی خبر داد و تصریح کرد: ضمن سرعتبخشی به پروژههای عمرانی، ایمنسازی و اصلاح بخشی از مسیر «کنجانچم» در دستور کار قرار گرفته است.
نعمتی با اشاره به تغییر رویکرد در ساماندهی مواکب اظهار داشت: برخلاف سالهای گذشته، جانمایی ثابت برای مواکب انجام شده و فونداسیون بخش زیادی از آنها پیش از اربعین آماده و در اختیار صاحبان مواکب قرار خواهد گرفت. همچنین با رایزنیهای صورت گرفته، استانهای معین موظف به تکمیل زیرساختها در زمینهای واگذار شده هستند.
وی همچنین به اختصاص ۱۰ هکتار زمین به آستان قدس رضوی برای ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: اقدامات زیرساختی از جمله تأمین آب، برق و تسطیح این زمینها انجام شده است.
فرماندار مهران از ساماندهی پارکینگ بزرگ اربعین و شناسنامهدار کردن پارکینگهای بخش خصوصی با هدف اطمینان خاطر زائران خبر داد و افزود: با هدف تسریع در تردد، تعداد گیتها افزایش یافته و دستگاههای ایکسری مسافری بیشتری در پایانه مرزی نصب شده است. همچنین نشستهای مستمر با مسئولان پایانه مرزی زرباطیه برای هماهنگی بیشتر در حال برگزاری است.
نعمتی با بیان اینکه تردد بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مرز مهران از اول خرداد تا روز عرفه، به مثابه یک «رزمایش» برای شناسایی نقاط قوت و ضعف بود، گفت: تمامی مساجد، حسینیهها و مدارس به عنوان پشتیبان برای اسکان زائران آمادهسازی میشوند.
وی همچنین در خصوص ترافیک شهری مهران خاطرنشان کرد: طرح جامع ترافیکی در حال تدوین است تا در ایام اربعین، روند زندگی عادی مردم مهران مختل نشود.
فرماندار مهران در پایان تأکید کرد: فعالیت تجاری گمرک در ایام اربعین تداوم خواهد داشت، مگر در شرایطی که ازدحام جمعیت، تصمیمگیریهای اضطراری را ایجاب کند.
مهران و چیلات؛ این دو نام اکنون به نماد عزم ملی استان ایلام برای میزبانی از بزرگترین رویداد معنوی جهان تبدیل شدهاند.
با اقدامات زیرساختی صورتگرفته، از تأمین آب و برق تا استقرار گیتهای پیشرفته و ایجاد سایبانها، زیرساختهای لازم فراهم شده تا زائران با دغدغه کمتری مسیر عاشقی را بپیمایند.
هرچند کارهای ناتمام برای رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد، اما آنچه امروز در گذرگاههای مرزی ایلام جریان دارد، چیزی جز نماد خادمی صادقانه نیست. ایلام آماده است تا باری دیگر، حق میزبانی را به شایستگی ادا کند.
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