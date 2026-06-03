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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

نامه خسرو پناه به وزیر آموزش و پرورش؛

تاثیر معدل در کنکور به دلیل غیبت شما هنوز بررسی نشده است

تاثیر معدل در کنکور به دلیل غیبت شما هنوز بررسی نشده است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع اصلاح مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکوربه دلیل عدم حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسات شورای معین شورای تاکنون بررسی و تعیین‌تکلیف نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خسروپناه در نامه‌ای خطاب به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، آخرین وضعیت بررسی پیشنهاد اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری را تشریح کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نامه با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده از سوی وزیر آموزش و پرورش برای اصلاح مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره چگونگی تأثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری، اعلام کرد که این موضوع پس از بررسی در ستاد تعلیم و تربیت و با حضور وزیر آموزش و پرورش، برای تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار جلسات ۵۷۷ و ۵۷۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

خسروپناه در ادامه تأکید کرد که با وجود قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسات شورای معین، به دلیل عدم حضور شخص وزیر آموزش و پرورش در این جلسات، تاکنون طرح و بررسی نهایی آن انجام نشده است.

وی با اشاره به عضویت وزیر آموزش و پرورش در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری منظم جلسات این شورا در روزهای سه‌شنبه هر هفته، خواستار اعلام زمان آمادگی و حضور وزیر برای شرکت در جلسات شورا شد تا موضوع اصلاح مصوبه تأثیر معدل در کنکور در دستور کار قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان این نامه، ضمن آرزوی موفقیت برای وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت تسریع در تعیین‌تکلیف این موضوع تأکید کرده است.

متن نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است :

نامه به وزیر آموزش و پرورش درباره تاثیر معدل در کنکور/ دلیل عدم تغییر

کد مطلب 6849389
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      15 69
      پاسخ
      خواهش میکنم به خاطر دانش آموزان درسخوان که از پایه یازدهم تلاش کردند و زحمت کشیدند مصوبه کنکور در مورد تاثیر سوابق تحصیلی را لغو نکنید این بچه ها هم اعصابشان بهم ریخته
      • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
        6 3
        خب اگه مثبت بکنن تو نتیجه شو میبینی اونی هم که نخونده تاثیر مثبت نمیشه براش
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
      43 2
      پاسخ
      یک تصمیم قطعی بگیرید چرا اینقدر با تاخیر و دیر

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