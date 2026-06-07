۴۱ همت وجوه گندم در دو مرحله پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تأمین اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با هدف تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش رضایتمندی گندم‌کاران، عملیات واریز دومین مرحله وجوه گندم خریداری‌شده از شب عید غدیر آغاز و ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب ۸۴ هزار و ۴۱۷ گندم‌کار سراسر کشور واریز شد.

شایان ذکر است؛ با عاملیت بانک بخش کشاورزی، طی دو مرحله واریزی حدود ۴۱ همت از مطالبات گندم‌کاران به حساب آنها واریز شد که حدود ۴۰ درصد میزان کل مطالبات گندم‌کاران است.

بر اساس این گزارش، بانک عامل اعلام کرده آمادگی دارد به محض تأمین اعتبارات جدید، مراحل پرداخت مطالبات گندم‌کاران را بدون وقفه و حتی در روزهای تعطیل انجام دهد تا روند تسویه مطالبات این قشر مولد با حداکثر سرعت و دقت ادامه یابد.