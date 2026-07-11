گاردین: اروپا احتمالا با پرداخت عوارض در تنگه هرمز موافقت می کند 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که برخی شخصیت‌های ارشد دولت انگلیس معتقدند که سیستم‌های پرداخت عوارض برای خدمات ناوبری در برخی آبراه‌های بین‌المللی در تنگه مالاکا و کانال مانش مجاز و کاملاً طبیعی است.

به نوشته این گزارش، اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی است که احتمالا اجازه دریافت عوارض و هزینه‌های ناوبری در تنگه هرمز را بدهد.

این روزنامه انگلیسی افزود که پیشنهادی برای پرداخت عوارض در تنگه هرمز توسط عمان و با همکاری حقوقدانان انگلیسی تهیه شده که مبانی آن از سیستم عوارض تنگه مالاکا اقتباس شده است.

این در حالی است که معاون دیوید لمی نخست وزیر انگلیس گفت که اعمال عوارض اجباری بر تنگه هرمز فاجعه بار خواهد بود.

بر اساس این گزارش عمان پیشنهاد داده است که کارشناسان حقوقی خود را برای توضیح دقیق این طرح به تهران بفرستد.

از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان امروز به عمان سفر کرد تا با مسئولان این کشور در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه تنگه هرمز بحث و تبادل نظر کند.