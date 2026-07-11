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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۱

ادعای سی بی اس نیوزآمریکا: ایران و آمریکا امروز به مذاکرات بر می گردند

ادعای سی بی اس نیوزآمریکا: ایران و آمریکا امروز به مذاکرات بر می گردند

یک رسانه آمریکایی مدعی شد که ایران و آمریکا امروز شنبه در عمان به میز مذاکرات باز می گردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ای بی سی نیوز آمریکا به نقل از یک مقام این کشور مدعی شد که تیم‌های مذاکره‌کننده آمریکا و ایران روز شنبه در عمان مذاکرات را از سر خواهند گرفت.

این مقام آمریکایی در ادامه مدعی شد: ایرانی‌ها برای ادامه گفتگو و تلاش برای حل برخی مسائل به طرف آمریکایی مراجعه کردند.

این ادعا درحالی مطرح می شود که ساعاتی پیش اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران هرگونه درخواست تهران برای مذاکره با آمریکا را رد کرده بود.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد: ترامپ تیم هایی را برای انجام مذاکرات روانه کرده، اما اگر ایران دست به یک اقدام خصمانه دیگری بزند، به آنها پاسخ خواهیم داد.

از سوی دیگر، شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: واشنگتن در صورتی که ایران به نفتکش‌ها اجازه عبور آزادانه از تنگه هرمز را ندهد وارد مذاکرات هسته‌ای نخواهد شد.

همچنین چند مقام آمریکایی دیگر نیز به وال استریت ژورنال گفته اند: دولت ترامپ فکر می کند که احتمال رسیدن به توافق هسته ای با ایران در حال کمرنگ شدن است.

کد مطلب 6884341

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