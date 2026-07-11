به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در فصل بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که وضعیت نقل‌وانتقالاتی این باشگاه همچنان تحت تأثیر بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی قرار دارد و مدیران باشگاه برای آغاز رسمی فعالیت‌های خود در بازار تابستانی منتظر اعلام رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) هستند.

کادرفنی استقلال به سرمربیگری سهراب بختیاری‌زاده پس از بررسی شرایط تیم و نیازهای موجود، فهرست بازیکنان مدنظر خود را در اختیار مدیران باشگاه قرار داده است. در این فهرست نام چند بازیکن جوان و آینده‌دار به چشم می‌خورد که مذاکرات اولیه برای جذب آنها نیز انجام شده است.

بهرام گودرزی، دانیال ایری، محمد خلیفه و نیما اندرز از جمله بازیکنانی هستند که مورد توجه کادر فنی استقلال قرار گرفته‌اند و مدیران باشگاه مذاکرات خود را با این نفرات آغاز کرده‌اند. حتی در خصوص برخی از این بازیکنان توافقات اولیه نیز حاصل شده اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، امکان ثبت رسمی قرارداد و رونمایی از آنها وجود ندارد.

استقلالی‌ها در شرایطی به دنبال جذب این نفرات هستند که کادر فنی اعتقاد دارد تیم برای حضور قدرتمند در فصل جدید نیاز به تقویت در چند پست دارد. همچنین حضور بازیکنان جوان و مستعد در ترکیب استقلال می‌تواند علاوه بر کمک به اهداف فنی تیم، زمینه‌ساز افزایش رقابت درون تیمی و ایجاد پشتوانه برای سال‌های آینده باشد.

در این میان، نیما اندرز مدافع تیم لگانس اسپانیا یکی از گزینه‌های مورد توجه استقلال محسوب می‌شود. همچنین محمد خلیفه دروازه‌بان جوان آلومینیوم، دانیال ایری و بهرام گودرزی نیز در فهرست بازیکنان مدنظر آبی‌ها قرار گرفته‌اند و مذاکرات برای حضور آنها در استقلال دنبال شده است.

با وجود پیشرفت مذاکرات، همه چیز به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال وابسته است. مدیران این باشگاه امیدوارند رأی نهایی دادگاه CAS که قرار است به زودی اعلام شود به سود استقلال صادر شود تا این باشگاه بتواند فعالیت رسمی خود در بازار نقل‌وانتقالات را آغاز کرده و قرارداد بازیکنان مدنظر را به ثبت برساند.

مسئولان استقلال امیدوارند در صورت دریافت رأی مثبت از CAS، در هفته آینده از خریدهای جدید خود رونمایی کنند تا سهراب بختیاری‌زاده بتواند با ترکیب کامل‌تری روند آماده‌سازی تیم برای فصل بیست‌وششم لیگ برتر را دنبال کند.

در حالی که سایر تیم‌های لیگ برتری فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را آغاز کرده‌اند، استقلال همچنان در انتظار باز شدن پنجره خود است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری فهرست نهایی این تیم برای فصل آینده داشته باشد.