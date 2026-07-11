  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۵

کالابرگ کدهای ملی‌ ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

کالابرگ کدهای ملی‌ ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ شد.

اعتبار یارانه غیرنقدی تیر ماه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

کد مطلب 6882166
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها