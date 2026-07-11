کالابرگ کدهای ملی‌ ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارها با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ شد.
اعتبار یارانه غیرنقدی تیر ماه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. اپلیکیشن «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
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